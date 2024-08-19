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Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией - РИА Новости, 19.08.2024
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19:06 19.08.2024
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Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией
Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией - РИА Новости, 19.08.2024
Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией
Сухопутные войска Финляндии сообщили о проведении серии учений с 31 августа по 6 сентября в различных частях страны, часть которых пройдет недалеко от... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:06
2024-08-19T19:06
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сухопутные войска Финляндии сообщили о проведении серии учений с 31 августа по 6 сентября в различных частях страны, часть которых пройдет недалеко от российской границы. "Сухопутные войска с 31 августа по 6 сентября организуют осенние учения по местной обороне, в которых примут участие призывники, резервисты, военнослужащие Сил обороны, а также значительное количество представителей власти и бизнеса", - говорится в сообщении на сайте сухопутных войск. Согласно информации, представленной в сообщении, в учениях примут участие порядка 3,2 тысячи человек и около 500 единиц техники. Часть учений пройдет недалеко от границы с Россией: в Йоэнсуу, Липери и Контиолахти на востоке страны, а также в Инари на севере. Помимо Сил обороны, в учениях примут участие органы безопасности и другие субъекты на местном и региональном уровне, например, пограничная охрана и полиция, уточняется в сообщении. Учения будут сосредоточены, среди прочего, на гражданской обороне и эвакуации, уточняют финские сухопутные войска.
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финляндия, россия, йоэнсуу, в мире
Финляндия, Россия, Йоэнсуу, В мире
Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией

Сухопутные войска Финляндии проведут учения в сентябре, в том числе у границ РФ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сухопутные войска Финляндии сообщили о проведении серии учений с 31 августа по 6 сентября в различных частях страны, часть которых пройдет недалеко от российской границы.
"Сухопутные войска с 31 августа по 6 сентября организуют осенние учения по местной обороне, в которых примут участие призывники, резервисты, военнослужащие Сил обороны, а также значительное количество представителей власти и бизнеса", - говорится в сообщении на сайте сухопутных войск.
Согласно информации, представленной в сообщении, в учениях примут участие порядка 3,2 тысячи человек и около 500 единиц техники. Часть учений пройдет недалеко от границы с Россией: в Йоэнсуу, Липери и Контиолахти на востоке страны, а также в Инари на севере.
Помимо Сил обороны, в учениях примут участие органы безопасности и другие субъекты на местном и региональном уровне, например, пограничная охрана и полиция, уточняется в сообщении. Учения будут сосредоточены, среди прочего, на гражданской обороне и эвакуации, уточняют финские сухопутные войска.
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