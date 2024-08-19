https://ria.ru/20240819/ucheniya-1967164298.html

Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией

Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией - РИА Новости, 19.08.2024

Финляндия проведет осенние учения, в том числе у границы с Россией

Сухопутные войска Финляндии сообщили о проведении серии учений с 31 августа по 6 сентября в различных частях страны, часть которых пройдет недалеко от... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:06

2024-08-19T19:06

2024-08-19T19:06

финляндия

россия

йоэнсуу

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_108:543:2784:2048_1920x0_80_0_0_5e71ec802a14583f311f7079744e5a01.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сухопутные войска Финляндии сообщили о проведении серии учений с 31 августа по 6 сентября в различных частях страны, часть которых пройдет недалеко от российской границы. "Сухопутные войска с 31 августа по 6 сентября организуют осенние учения по местной обороне, в которых примут участие призывники, резервисты, военнослужащие Сил обороны, а также значительное количество представителей власти и бизнеса", - говорится в сообщении на сайте сухопутных войск. Согласно информации, представленной в сообщении, в учениях примут участие порядка 3,2 тысячи человек и около 500 единиц техники. Часть учений пройдет недалеко от границы с Россией: в Йоэнсуу, Липери и Контиолахти на востоке страны, а также в Инари на севере. Помимо Сил обороны, в учениях примут участие органы безопасности и другие субъекты на местном и региональном уровне, например, пограничная охрана и полиция, уточняется в сообщении. Учения будут сосредоточены, среди прочего, на гражданской обороне и эвакуации, уточняют финские сухопутные войска.

https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

финляндия

россия

йоэнсуу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, йоэнсуу, в мире