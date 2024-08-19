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Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство - РИА Новости, 19.08.2024
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15:45 19.08.2024 (обновлено: 15:52 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/tsennosti-1967105380.html
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство - РИА Новости, 19.08.2024
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство
Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:45
2024-08-19T15:52
россия
политика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Установить, что: в) перечень иностранных государств, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утверждается правительством Российской Федерации по представлению министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, политика, владимир путин, правительство рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Правительство РФ
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство

Путин: правительство определит страны, чьи ценности противоречат российским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить, что: в) перечень иностранных государств, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утверждается правительством Российской Федерации по представлению министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
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