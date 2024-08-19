https://ria.ru/20240819/tsennosti-1967105380.html

Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство

Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство - РИА Новости, 19.08.2024

Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство

Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:45

2024-08-19T15:45

2024-08-19T15:52

россия

политика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Установить, что: в) перечень иностранных государств, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утверждается правительством Российской Федерации по представлению министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, политика, владимир путин, правительство рф