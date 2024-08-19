https://ria.ru/20240819/tsennosti-1967105380.html
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство - РИА Новости, 19.08.2024
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство
Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:45
2024-08-19T15:45
2024-08-19T15:52
россия
политика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Установить, что: в) перечень иностранных государств, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утверждается правительством Российской Федерации по представлению министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, правительство рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Правительство РФ
Перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство
Путин: правительство определит страны, чьи ценности противоречат российским