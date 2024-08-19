https://ria.ru/20240819/trump-1967202613.html

Трамп пообещал сократить внешний долг США в случае победы на выборах

Трамп пообещал сократить внешний долг США в случае победы на выборах - РИА Новости, 19.08.2024

Трамп пообещал сократить внешний долг США в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах сократить внешний долг страны. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:14

2024-08-19T23:14

2024-08-19T23:14

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах сократить внешний долг страны. "Мы выплатим долг нашей страны. Страна должна 35 трлн, но это число можно оперативно уменьшить", - сказал Трамп на митинге в Нью-Йорке, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Как заявил бывший президент, для сокращения дефицита бюджета и внешнего долга его администрация стала бы использовать нефть. В конце июля госдолг США достиг рекордных 35 трлн.

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

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в мире, цены на нефть, сша, нью-йорк (город), дональд трамп