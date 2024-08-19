https://ria.ru/20240819/taksi-1967186107.html

"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП

"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП - РИА Новости, 19.08.2024

"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП

"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября, когда в силу вступит новое требование по оформлению полиса обязательного страхования... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:31

2024-08-19T20:31

2024-08-19T20:31

михаил мишустин

яндекс.такси

осаго

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября, когда в силу вступит новое требование по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) - как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса, с 1 сентября у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы. "С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем", - сказали в компании. Как уточнили в "Яндекс Такси", пока что страховые компании не начали продавать полисы ОСГОП для такси - их начнут предлагать с 1 сентября. Компания планирует разместить в своих приложениях для водителей и партнеров несколько подобных предложений. Также компания планирует ввести возможность покупать краткосрочные полисы, которые действительны только в дни выхода на линию, а не на год - аналогичная система уже действует для полисов ОСАГО. "В интересах пассажиров мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными", - добавили в "Яндекс Такси". Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" к главе кабмина Михаилу Мишустину сообщила, что большая часть таксистов - 75% - не выполнила новые требования для работы с 1 сентября. С 1 сентября водители такси будут обязаны иметь два вида обязательного страхования: ОСАГО и ОСГОП. Если одного из них не будет, перевозчику запретят заниматься перевозками и аннулируют запись в реестре автомобилей такси. Такую обязанность вводит "Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика".

https://ria.ru/20240621/taksi-1954590614.html

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михаил мишустин, яндекс.такси, осаго, общество