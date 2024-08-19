Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/taksi-1967186107.html
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП - РИА Новости, 19.08.2024
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября, когда в силу вступит новое требование по оформлению полиса обязательного страхования... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:31
2024-08-19T20:31
михаил мишустин
яндекс.такси
осаго
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125212_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_7326482cc17049d6328abdd1fecf80ff.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября, когда в силу вступит новое требование по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) - как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса, с 1 сентября у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы. "С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем", - сказали в компании. Как уточнили в "Яндекс Такси", пока что страховые компании не начали продавать полисы ОСГОП для такси - их начнут предлагать с 1 сентября. Компания планирует разместить в своих приложениях для водителей и партнеров несколько подобных предложений. Также компания планирует ввести возможность покупать краткосрочные полисы, которые действительны только в дни выхода на линию, а не на год - аналогичная система уже действует для полисов ОСАГО. "В интересах пассажиров мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными", - добавили в "Яндекс Такси". Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" к главе кабмина Михаилу Мишустину сообщила, что большая часть таксистов - 75% - не выполнила новые требования для работы с 1 сентября. С 1 сентября водители такси будут обязаны иметь два вида обязательного страхования: ОСАГО и ОСГОП. Если одного из них не будет, перевозчику запретят заниматься перевозками и аннулируют запись в реестре автомобилей такси. Такую обязанность вводит "Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика".
https://ria.ru/20240621/taksi-1954590614.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125212_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ab97be7a5630261f2ec57d7718dd4653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, яндекс.такси, осаго, общество
Михаил Мишустин, Яндекс.Такси, ОСАГО, Общество
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей с сентября из-за ОСГОП

"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября из-за ОСГОП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Яндекс Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября, когда в силу вступит новое требование по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) - как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса, с 1 сентября у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы.
"С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем", - сказали в компании.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси
21 июня, 17:46
Как уточнили в "Яндекс Такси", пока что страховые компании не начали продавать полисы ОСГОП для такси - их начнут предлагать с 1 сентября. Компания планирует разместить в своих приложениях для водителей и партнеров несколько подобных предложений. Также компания планирует ввести возможность покупать краткосрочные полисы, которые действительны только в дни выхода на линию, а не на год - аналогичная система уже действует для полисов ОСАГО.
"В интересах пассажиров мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными", - добавили в "Яндекс Такси".
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" к главе кабмина Михаилу Мишустину сообщила, что большая часть таксистов - 75% - не выполнила новые требования для работы с 1 сентября.
С 1 сентября водители такси будут обязаны иметь два вида обязательного страхования: ОСАГО и ОСГОП. Если одного из них не будет, перевозчику запретят заниматься перевозками и аннулируют запись в реестре автомобилей такси. Такую обязанность вводит "Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика".
Опрос
Как часто вы пользуетесь услугами такси?
Проголосовали:13623
12 июля, 15:16
 
Михаил МишустинЯндекс.ТаксиОСАГООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала