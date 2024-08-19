В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область
Economist: главкома ВСУ Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главкома ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских формирований в Курскую область, утверждает британское издание Economist.
"План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением. Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника Валерия Залужного, а руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. <…> Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — говорится в публикации.
По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения. Когда рядовому составу рассказали о готовящейся авантюре, они не поверили, отмечается в статье.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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