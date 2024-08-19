Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 19.08.2024 (обновлено: 09:06 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html
В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область
В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область
Главкома ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских формирований в Курскую область, утверждает британское издание Economist. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T02:40
2024-08-19T09:06
в мире
курская область
россия
александр сырский
валерий залужный
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главкома ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских формирований в Курскую область, утверждает британское издание Economist."План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением. Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника Валерия Залужного, а руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. &lt;…&gt; Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — говорится в публикации.По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения. Когда рядовому составу рассказали о готовящейся авантюре, они не поверили, отмечается в статье.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html
https://ria.ru/20240816/syrskij-1966683749.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, александр сырский, валерий залужный, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Александр Сырский, Валерий Залужный, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область

Economist: главкома ВСУ Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главкома ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских формирований в Курскую область, утверждает британское издание Economist.
"План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением. Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника Валерия Залужного, а руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. <…> Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область
00:35
По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения. Когда рядовому составу рассказали о готовящейся авантюре, они не поверили, отмечается в статье.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ
16 августа, 19:44
 
В миреКурская областьРоссияАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала