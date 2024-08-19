https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html

В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область

В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область

Главкома ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских формирований в Курскую область, утверждает британское издание Economist. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T02:40

2024-08-19T02:40

2024-08-19T09:06

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курская область

россия

александр сырский

валерий залужный

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главкома ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских формирований в Курскую область, утверждает британское издание Economist."План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением. Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника Валерия Залужного, а руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. <…> Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — говорится в публикации.По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения. Когда рядовому составу рассказали о готовящейся авантюре, они не поверили, отмечается в статье.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html

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в мире, курская область, россия, александр сырский, валерий залужный, валерий герасимов, вооруженные силы украины