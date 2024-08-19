https://ria.ru/20240819/svyazi-1967095250.html
Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи
Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на принципах уважения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:17
2024-08-19T15:17
2024-08-19T15:17
ильхам алиев
владимир путин
россия
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на принципах уважения суверенитета и невмешательства, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036668_259:0:2795:1902_1920x0_80_0_0_369745ccd710bcc9d96356a8cb326e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, в мире
Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия, Азербайджан, В мире
Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи
Путин и Алиев договорились укреплять связи на принципах уважения суверенитета