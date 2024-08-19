https://ria.ru/20240819/svyazi-1967095250.html

Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи

Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев договорились укреплять межгосударственные связи

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на принципах уважения... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:17

2024-08-19T15:17

2024-08-19T15:17

ильхам алиев

владимир путин

россия

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на принципах уважения суверенитета и невмешательства, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

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ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, в мире