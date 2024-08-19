https://ria.ru/20240819/sudan-1967142616.html

Армия Судана заявила, что на стороне СБР воюют наемники не из Украины

Армия Судана заявила, что на стороне СБР воюют наемники не из Украины - РИА Новости, 19.08.2024

Армия Судана заявила, что на стороне СБР воюют наемники не из Украины

Официальный спикер армии Судана Набиль Абдалла заявил РИА Новости, что на стороне Сил быстрого реагирования, с которым армия ведет бои с прошлого года, воюют... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:27

2024-08-19T17:27

2024-08-19T17:27

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КАИР, 19 авг - РИА Новости. Официальный спикер армии Судана Набиль Абдалла заявил РИА Новости, что на стороне Сил быстрого реагирования, с которым армия ведет бои с прошлого года, воюют наемники из ряда стран региона, не с Украины. "Нет никакого украинского присутствия в Судане от слова совсем. Все эти разговоры не имеют ничего общего с реальностью", - сказал Абдалла, отвечая на вопрос, есть ли информация об украинском участии в конфликте в Судане на фоне последних заявлений об их активности в ряде африканских стран. Абдалла отметил, что на стороне СБР действительно воюет большое количество иностранных наемников. Однако в большинстве своем они выходцы из соседних стран - Чад, Нигер, Мали и Южный Судан. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://radiosputnik.ru/20240729/afrika-1962786704.html

https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html

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международный комитет красного креста (мккк), союз биатлонистов россии (сбр), судан, украина, чад, в мире