https://ria.ru/20240819/su-34-1967028855.html

Экипаж Су-34 уничтожил ракетным ударом украинский комплекс С-300

Экипаж Су-34 уничтожил ракетным ударом украинский комплекс С-300 - РИА Новости, 19.08.2024

Экипаж Су-34 уничтожил ракетным ударом украинский комплекс С-300

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетный удар, в результате которого уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300П ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:08

2024-08-19T12:08

2024-08-19T12:08

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вооруженные силы украины

су-34

зрк с-300

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетный удар, в результате которого уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300П ВСУ, сообщило Минобороны РФ."В районе н.п. Вольное Харьковской области экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300П ВСУ, который наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области. Ракетный удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35", - говорится в сообщении.Позиция ПВО противника была выявлена средствами воздушной разведки. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-300П, уточнили в ведомстве."На кадрах объективного контроля наблюдались возгорание и детонация пусковой установки ЗРК", - добавили в пресс-службе МО.Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

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россия, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, су-34, зрк с-300