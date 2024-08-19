https://ria.ru/20240819/stroitelstvo-1967058271.html

Гладков рассказал о строительстве ДК в белгородском хуторе

Гладков рассказал о строительстве ДК в белгородском хуторе - РИА Новости, 19.08.2024

Гладков рассказал о строительстве ДК в белгородском хуторе

Современный дом культуры со зрительным залом на 100 мест, тренажерами и арт-пространством возведен в хуторе Подольхи Новооскольского округа Белгородской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:32

2024-08-19T13:32

2024-08-19T13:32

белгородская область

вячеслав гладков

строительство

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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Современный дом культуры со зрительным залом на 100 мест, тренажерами и арт-пространством возведен в хуторе Подольхи Новооскольского округа Белгородской области, объект построен по национальному проекту "Культура" за 130 миллионов рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Очень рад за жителей хутора Подольхи Новооскольского округа: здесь построен новый современный дом культуры. Старый настолько обветшал, что находиться в нем было уже опасно для жизни. Современное оборудование, современные инструменты. Надеюсь, что жители довольны. А самое главное, дети будут заняты в неурочное время. И новый дом культуры позволит им развить свои многочисленные таланты", - поделился глава региона. Как отметили в пресс-службе правительства региона, здание общей площадью порядка 600 квадратных метров оборудовано мебелью, здесь есть все необходимое сценическое оборудование, а также многофункциональное фойе с площадкой для танцев, кофейней, арт-пространством. Также спортивные тренажеры, картинная галерея, кабинеты кружков, зрительный зал на 100 мест.

https://ria.ru/20240722/zhku-1961283854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, строительство