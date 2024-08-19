https://ria.ru/20240819/stantsiya-1967051826.html

Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР

Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024

Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:11

2024-08-19T13:11

2024-08-19T13:16

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ... освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, безопасность