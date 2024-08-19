https://ria.ru/20240819/stantsiya-1967051826.html
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:11
2024-08-19T13:11
2024-08-19T13:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ... освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
МО РФ: российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР