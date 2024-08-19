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Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 19.08.2024 (обновлено: 13:16 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/stantsiya-1967051826.html
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:11
2024-08-19T13:16
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ... освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР

МО РФ: российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск ... освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
"ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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