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ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 19.08.2024 (обновлено: 14:38 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967081335.html
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области
Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:35
2024-08-19T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Безопасность
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области

МО: операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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