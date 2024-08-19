https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967081335.html

ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области

ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области

Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:35

2024-08-19T14:35

2024-08-19T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, безопасность