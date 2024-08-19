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ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области
Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:35
2024-08-19T14:35
2024-08-19T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению украинских формирований на курском направлении продолжается, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области
МО: операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается