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В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 19.08.2024 (обновлено: 15:55 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967078057.html
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках - РИА Новости, 19.08.2024
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках
Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны . РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:25
2024-08-19T15:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
русский (остров)
безопасность
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны . "Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", — говорится в сводке ведомства.В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек.Как сообщило ведомство, еще четверо украинских военнослужащих были взяты в плен.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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курская область
россия
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вооруженные силы украины, курская область, россия, русский (остров), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Русский (остров), Безопасность
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках

Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта в Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны .
"Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", — говорится в сводке ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Вчера, 08:00
В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек.
Как сообщило ведомство, еще четверо украинских военнослужащих были взяты в плен.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияРусский (остров)Безопасность
 
 
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