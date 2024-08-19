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В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках - РИА Новости, 19.08.2024
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках
Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны . РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:25
2024-08-19T14:25
2024-08-19T15:55
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны . "Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", — говорится в сводке ведомства.В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек.Как сообщило ведомство, еще четверо украинских военнослужащих были взяты в плен.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, русский (остров), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Русский (остров), Безопасность
В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках
Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта в Курской области