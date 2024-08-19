https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967078057.html

В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках

В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках - РИА Новости, 19.08.2024

В Курской области ВСУ потеряли более 25 человек при неудачных атаках

Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны . РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:25

2024-08-19T14:25

2024-08-19T15:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

русский (остров)

безопасность

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаки ВСУ на три села в Курской области за прошедшие сутки, сообщило Минобороны . "Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", — говорится в сводке ведомства.В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек.Как сообщило ведомство, еще четверо украинских военнослужащих были взяты в плен.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

русский (остров)

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вооруженные силы украины, курская область, россия, русский (остров), безопасность