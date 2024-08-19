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На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных
На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных - РИА Новости, 19.08.2024
На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 330 военнослужащих, четыре танка, одну БМП, три бронетранспортёра,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:20
2024-08-19T14:20
2024-08-19T14:26
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вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 330 военнослужащих, четыре танка, одну БМП, три бронетранспортёра, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных
МО РФ: на Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных