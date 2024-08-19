https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967075356.html

На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных

На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных - РИА Новости, 19.08.2024

На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных

Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 330 военнослужащих, четыре танка, одну БМП, три бронетранспортёра,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:20

2024-08-19T14:20

2024-08-19T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 330 военнослужащих, четыре танка, одну БМП, три бронетранспортёра, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность