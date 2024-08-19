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ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области
ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области
Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Богдана", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:21
2024-08-19T13:21
2024-08-19T13:21
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вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Богдана", сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток", нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Долинка Запорожской области", - говорится в сообщении. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-мм гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожено три полевых склада, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, угледар, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области
МО: ВСУ потеряли до 90 военных и установку "Богдана" в ДНР и Запорожской области