https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967055119.html

ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области

ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2024

ВСУ потеряли до 90 военных в Запорожской области

Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Богдана", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:21

2024-08-19T13:21

2024-08-19T13:21

специальная военная операция на украине

россия

угледар

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Богдана", сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток", нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Долинка Запорожской области", - говорится в сообщении. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-мм гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожено три полевых склада, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

угледар

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Ольга Фомченкова

россия, угледар, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)