https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966969076.html

Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье

Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.08.2024

Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:17

2024-08-19T06:17

2024-08-19T08:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской областью. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили передвижение инженерной машины разграждения (ИМР) ВСУ возле границы с Курской областью", - говорится в описании к видео. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР противника. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении ИМР ВСУ прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - добавили в МО РФ. Отмечается, что попытки экипажа ИМР потушить пожар не увенчались успехом. В опубликованном ролике видно, как боеприпас попадает чётко в машину, движущуюся по грунтовой дороге. Также видно, как после поражения её покидает экипаж. Накануне ведомство сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за прошедшие сутки составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Кроме того, противник потерял пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники, в том числе инженерную машину разграждения.

https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бегство украинских военных у границы с Курской областью Минобороны показало, как убегает экипаж инженерной машины разграждения ВСУ, подбитой "Ланцетом" у границы с Курской областью. 2024-08-19T06:17 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины