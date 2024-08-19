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Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье
Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.08.2024
Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:17
2024-08-19T06:17
2024-08-19T08:59
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской областью. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили передвижение инженерной машины разграждения (ИМР) ВСУ возле границы с Курской областью", - говорится в описании к видео. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР противника. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении ИМР ВСУ прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - добавили в МО РФ. Отмечается, что попытки экипажа ИМР потушить пожар не увенчались успехом. В опубликованном ролике видно, как боеприпас попадает чётко в машину, движущуюся по грунтовой дороге. Также видно, как после поражения её покидает экипаж. Накануне ведомство сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за прошедшие сутки составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Кроме того, противник потерял пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники, в том числе инженерную машину разграждения.
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Бегство украинских военных у границы с Курской областью
Минобороны показало, как убегает экипаж инженерной машины разграждения ВСУ, подбитой "Ланцетом" у границы с Курской областью.
2024-08-19T06:17
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Военные показали побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье
Минобороны показало побег экипажа подбитой техники ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Минобороны РФ опубликовало видеоролик
с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской областью.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили передвижение инженерной машины разграждения (ИМР) ВСУ возле границы с Курской областью", - говорится в описании к видео.
"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР противника. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении ИМР ВСУ прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что попытки экипажа ИМР потушить пожар не увенчались успехом.
В опубликованном ролике видно, как боеприпас попадает чётко в машину, движущуюся по грунтовой дороге. Также видно, как после поражения её покидает экипаж.
Накануне ведомство сообщило, что потери ВСУ на курском направлении за прошедшие сутки составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Кроме того, противник потерял пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники, в том числе инженерную машину разграждения.