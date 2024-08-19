https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966966105.html
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ
Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:04
2024-08-19T05:04
2024-08-19T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
бмд-4м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960737805_0:224:3006:1915_1920x0_80_0_0_eb372e69136ca8525bcad78f4a3b8127.jpg
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив цель - минометный расчет и укрытая группа пехоты до 5 человек в опорном пункте, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника", - сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что после работы бронегруппы на опорный пункт зашли штурмовики и зачистили его от пехоты ВСУ, после чего передали подразделениям закрепления. "Нам дается конкретная точка, куда нужно отработать, включаем электронные карты, все отсматриваем, куда нужно довернуть, какое расстояние и другие рабочие моменты. После чего выезжаем на заранее подготовленные огневые позиции и приступаем к боевой работе", - рассказал наводчик-оператор БМД-4М с позывным "Дема". В Минобороны уточнили, что подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут активную боевую работу на северском направлении СВО.
https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html
https://ria.ru/20240808/desantniki-1964806841.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960737805_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c801ee74eb15a9264c70375b4c67fa6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, БМД-4М
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ
Тульские десантники уничтожили минометы и пехоту ВСУ на Северском направлении