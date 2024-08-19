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На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
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05:04 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966966105.html
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ
Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:04
2024-08-19T05:04
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безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив цель - минометный расчет и укрытая группа пехоты до 5 человек в опорном пункте, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника", - сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что после работы бронегруппы на опорный пункт зашли штурмовики и зачистили его от пехоты ВСУ, после чего передали подразделениям закрепления. "Нам дается конкретная точка, куда нужно отработать, включаем электронные карты, все отсматриваем, куда нужно довернуть, какое расстояние и другие рабочие моменты. После чего выезжаем на заранее подготовленные огневые позиции и приступаем к боевой работе", - рассказал наводчик-оператор БМД-4М с позывным "Дема". В Минобороны уточнили, что подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут активную боевую работу на северском направлении СВО.
https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, БМД-4М
На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ

Тульские десантники уничтожили минометы и пехоту ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Получив цель - минометный расчет и укрытая группа пехоты до 5 человек в опорном пункте, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника", - сообщили в Минобороны.
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В ведомстве также отметили, что после работы бронегруппы на опорный пункт зашли штурмовики и зачистили его от пехоты ВСУ, после чего передали подразделениям закрепления.
"Нам дается конкретная точка, куда нужно отработать, включаем электронные карты, все отсматриваем, куда нужно довернуть, какое расстояние и другие рабочие моменты. После чего выезжаем на заранее подготовленные огневые позиции и приступаем к боевой работе", - рассказал наводчик-оператор БМД-4М с позывным "Дема".
В Минобороны уточнили, что подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут активную боевую работу на северском направлении СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБМД-4М
 
 
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