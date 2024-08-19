https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966966105.html

На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ

На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024

На Северском направлении уничтожили минометный расчет и пехоту ВСУ

Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:04

2024-08-19T05:04

2024-08-19T05:04

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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожила минометный расчет и пехоту ВСУ в опорном пункте вблизи населенного пункта Переездное в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив цель - минометный расчет и укрытая группа пехоты до 5 человек в опорном пункте, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника", - сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что после работы бронегруппы на опорный пункт зашли штурмовики и зачистили его от пехоты ВСУ, после чего передали подразделениям закрепления. "Нам дается конкретная точка, куда нужно отработать, включаем электронные карты, все отсматриваем, куда нужно довернуть, какое расстояние и другие рабочие моменты. После чего выезжаем на заранее подготовленные огневые позиции и приступаем к боевой работе", - рассказал наводчик-оператор БМД-4М с позывным "Дема". В Минобороны уточнили, что подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут активную боевую работу на северском направлении СВО.

https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html

https://ria.ru/20240808/desantniki-1964806841.html

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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, бмд-4м