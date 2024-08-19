https://ria.ru/20240819/sovkombank-1967109266.html
"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома - РИА Новости, 19.08.2024
"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:59
2024-08-19T15:59
2024-08-19T15:59
совкомбанк
жилье
ипотека
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780728256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c9ac3c7788c070ed09bac8550965c81.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба кредитной организации. С начала августа банк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе "Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса" минимальный первоначальный взнос составляет 30%, говорится в сообщении. Заявку можно подать дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка. Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneLtX19ojjM
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780728256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0810201a71be18b0d9cac71c3e67cf57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, жилье, ипотека, россия
Совкомбанк, Жилье, Ипотека, Россия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
С начала августа банк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе
"Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса" минимальный первоначальный взнос составляет 30%, говорится в сообщении.
Заявку можно подать дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка.
Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneLtX19ojjM