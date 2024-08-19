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"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома - РИА Новости, 19.08.2024
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15:59 19.08.2024
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"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома - РИА Новости, 19.08.2024
"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:59
2024-08-19T15:59
совкомбанк
жилье
ипотека
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба кредитной организации. С начала августа банк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе "Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса" минимальный первоначальный взнос составляет 30%, говорится в сообщении. Заявку можно подать дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка. Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneLtX19ojjM
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совкомбанк, жилье, ипотека, россия
Совкомбанк, Жилье, Ипотека, Россия

"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сделки с недвижимостью
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
С начала августа банк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе "Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса" минимальный первоначальный взнос составляет 30%, говорится в сообщении.
Заявку можно подать дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка.
Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneLtX19ojjM
 
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