https://ria.ru/20240819/sovkombank-1967109266.html

"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома

"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома - РИА Новости, 19.08.2024

"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома

ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:59

2024-08-19T15:59

2024-08-19T15:59

совкомбанк

жилье

ипотека

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком на уровне 30%, сообщает пресс-служба кредитной организации. С начала августа банк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе "Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса" минимальный первоначальный взнос составляет 30%, говорится в сообщении. Заявку можно подать дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка. Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneLtX19ojjM

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

совкомбанк, жилье, ипотека, россия