https://ria.ru/20240819/sotrudnichestvo-1967086494.html
Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине
Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине
Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:54
2024-08-19T14:54
2024-08-19T17:55
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки, передает корреспондент РИА Новости."Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством РФ о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки", - сказали на церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров.Пресс-служба Минздрава РФ уточнила, что новое межправительственное соглашение направлено на развитие сотрудничества стран в области здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе на взаимодействие по профилактике и лечению опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний, охрану здоровья матери и ребенка, решению вопросов госрегулирования в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий, укреплению общественного здоровья."После подписания нового межправительственного соглашения будет подготовлена новая дорожная карта по его реализации… Направлением для сотрудничества могут стать вопросы донастройки национальных систем здравоохранения", - передаются в сообщении слова Мурашко.По данным министерства, он пригласил Мусаева посетить Россию, чтобы ознакомиться с местным опытом организации здравоохранения и цифровыми системами, широко применяемыми в стране.
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РИА Новости
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россия, азербайджан, в мире
Россия, Азербайджан, В мире
Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине
РФ и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медобразовании и науке
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки, передает корреспондент РИА Новости.
"Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
подписали соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством РФ о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки", - сказали на церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров.
Пресс-служба Минздрава РФ уточнила, что новое межправительственное соглашение направлено на развитие сотрудничества стран в области здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе на взаимодействие по профилактике и лечению опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний, охрану здоровья матери и ребенка, решению вопросов госрегулирования в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий, укреплению общественного здоровья.
"После подписания нового межправительственного соглашения будет подготовлена новая дорожная карта по его реализации… Направлением для сотрудничества могут стать вопросы донастройки национальных систем здравоохранения", - передаются в сообщении слова Мурашко.
По данным министерства, он пригласил Мусаева посетить Россию, чтобы ознакомиться с местным опытом организации здравоохранения и цифровыми системами, широко применяемыми в стране.