https://ria.ru/20240819/sotrudnichestvo-1967086494.html

Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине

Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине

Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:54

2024-08-19T14:54

2024-08-19T17:55

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки, передает корреспондент РИА Новости."Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством РФ о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки", - сказали на церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров.Пресс-служба Минздрава РФ уточнила, что новое межправительственное соглашение направлено на развитие сотрудничества стран в области здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе на взаимодействие по профилактике и лечению опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний, охрану здоровья матери и ребенка, решению вопросов госрегулирования в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий, укреплению общественного здоровья."После подписания нового межправительственного соглашения будет подготовлена новая дорожная карта по его реализации… Направлением для сотрудничества могут стать вопросы донастройки национальных систем здравоохранения", - передаются в сообщении слова Мурашко.По данным министерства, он пригласил Мусаева посетить Россию, чтобы ознакомиться с местным опытом организации здравоохранения и цифровыми системами, широко применяемыми в стране.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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россия, азербайджан, в мире