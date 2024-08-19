https://ria.ru/20240819/smolensk-1967050658.html

В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов

В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов - РИА Новости, 19.08.2024

В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов

Суд в Смоленске приговорил к шести годам колонии бизнесмена, занимавшегося незаконной вырубкой лесов, в том числе на особо охраняемой территории, на сумму более РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:08

2024-08-19T13:08

2024-08-19T13:31

происшествия

смоленская область

смоленск

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967057188_5:0:1273:713_1920x0_80_0_0_030eb62bbb2d83aeca9c1f5a09bc4eb6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Суд в Смоленске приговорил к шести годам колонии бизнесмена, занимавшегося незаконной вырубкой лесов, в том числе на особо охраняемой территории, на сумму более 3,3 миллиарда рублей, сообщила прокуратура Смоленской области. Сообщается, что Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Судом установлено, что подсудимый совместно с соучастником с 2011 по 2020 годы осуществлял деятельность по рубке лесных насаждений под видом законной на территории Гагаринского района Смоленской области. С этой целью предприниматель через суд изменил в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения, которые ранее получил в порядке переуступки прав от местной сельхозорганизации, информирует прокуратура. В дальнейшем, по данным прокуратуры, он стал заключать с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры подряда на очистку земель от дикорастущих растений. "Однако вместо этого мужчина организовал вырубку всех лесных насаждений на территории Гагаринского лесничества, а также на особо охраняемой природной территории защитных зон и в водоохраной зоне Яузского водохранилища, граничащих с Московской областью. В результате противоправных действий предприниматель осуществил сбыт срубленной древесины на сумму более 3,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется также, что по искам прокуратуры более 100 договоров аренды были признаны недействительными. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - информирует надзорное ведомство, уточняя, что уголовное дело в отношении второго фигуранта находится на рассмотрении. По данным УФСБ по Смоленской области, объем незаконно добытой древесины составил более 193 тысяч кубических метров. "Согласно заключению экспертов, данная вырубка стала крупнейшей в Восточной Европе", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240111/les-1920699250.html

https://ria.ru/20231019/lesoruby-1903741470.html

https://ria.ru/20231213/lesoruby-1915381780.html

смоленская область

смоленск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, смоленск, московская область (подмосковье)