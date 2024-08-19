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В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов - РИА Новости, 19.08.2024
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13:08 19.08.2024 (обновлено: 13:31 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/smolensk-1967050658.html
В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов
В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов - РИА Новости, 19.08.2024
В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов
Суд в Смоленске приговорил к шести годам колонии бизнесмена, занимавшегося незаконной вырубкой лесов, в том числе на особо охраняемой территории, на сумму более РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:08
2024-08-19T13:31
происшествия
смоленская область
смоленск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Суд в Смоленске приговорил к шести годам колонии бизнесмена, занимавшегося незаконной вырубкой лесов, в том числе на особо охраняемой территории, на сумму более 3,3 миллиарда рублей, сообщила прокуратура Смоленской области. Сообщается, что Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Судом установлено, что подсудимый совместно с соучастником с 2011 по 2020 годы осуществлял деятельность по рубке лесных насаждений под видом законной на территории Гагаринского района Смоленской области. С этой целью предприниматель через суд изменил в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения, которые ранее получил в порядке переуступки прав от местной сельхозорганизации, информирует прокуратура. В дальнейшем, по данным прокуратуры, он стал заключать с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры подряда на очистку земель от дикорастущих растений. "Однако вместо этого мужчина организовал вырубку всех лесных насаждений на территории Гагаринского лесничества, а также на особо охраняемой природной территории защитных зон и в водоохраной зоне Яузского водохранилища, граничащих с Московской областью. В результате противоправных действий предприниматель осуществил сбыт срубленной древесины на сумму более 3,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется также, что по искам прокуратуры более 100 договоров аренды были признаны недействительными. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - информирует надзорное ведомство, уточняя, что уголовное дело в отношении второго фигуранта находится на рассмотрении. По данным УФСБ по Смоленской области, объем незаконно добытой древесины составил более 193 тысяч кубических метров. "Согласно заключению экспертов, данная вырубка стала крупнейшей в Восточной Европе", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240111/les-1920699250.html
https://ria.ru/20231019/lesoruby-1903741470.html
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происшествия, смоленская область, смоленск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Смоленская область, Смоленск, Московская область (Подмосковье)
В Смоленске бизнесмен получил шесть лет колонии за вырубку лесов

В Смоленске бизнесмену дали 6 лет колонии за вырубку лесов на 3,3 млрд рублей

© ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramБизнесмен, обвиняемый по делу о незаконной вырубке леса, в зале суда в Смоленске
Бизнесмен, обвиняемый по делу о незаконной вырубке леса, в зале суда в Смоленске - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Бизнесмен, обвиняемый по делу о незаконной вырубке леса, в зале суда в Смоленске
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Суд в Смоленске приговорил к шести годам колонии бизнесмена, занимавшегося незаконной вырубкой лесов, в том числе на особо охраняемой территории, на сумму более 3,3 миллиарда рублей, сообщила прокуратура Смоленской области.
Сообщается, что Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
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Судом установлено, что подсудимый совместно с соучастником с 2011 по 2020 годы осуществлял деятельность по рубке лесных насаждений под видом законной на территории Гагаринского района Смоленской области. С этой целью предприниматель через суд изменил в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения, которые ранее получил в порядке переуступки прав от местной сельхозорганизации, информирует прокуратура.
В дальнейшем, по данным прокуратуры, он стал заключать с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры подряда на очистку земель от дикорастущих растений.
"Однако вместо этого мужчина организовал вырубку всех лесных насаждений на территории Гагаринского лесничества, а также на особо охраняемой природной территории защитных зон и в водоохраной зоне Яузского водохранилища, граничащих с Московской областью. В результате противоправных действий предприниматель осуществил сбыт срубленной древесины на сумму более 3,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется также, что по искам прокуратуры более 100 договоров аренды были признаны недействительными.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - информирует надзорное ведомство, уточняя, что уголовное дело в отношении второго фигуранта находится на рассмотрении.
По данным УФСБ по Смоленской области, объем незаконно добытой древесины составил более 193 тысяч кубических метров. "Согласно заключению экспертов, данная вырубка стала крупнейшей в Восточной Европе", - говорится в сообщении ведомства.
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