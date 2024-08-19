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В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами - РИА Новости, 19.08.2024
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
Склад с лакокрасочными материалами загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров на улице Грозненской в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:06
2024-08-19T11:06
2024-08-19T11:17
происшествия
самара
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САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Склад с лакокрасочными материалами загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров на улице Грозненской в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале."На улице Грозненской (в Самаре - ред.) горит склад с лакокрасочными материалами. Площадь пожара - 1 000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ГУМЧС России по Самарской области уточнили журналистам, что информация о пожаре поступила 11.21 (10.21 мск). Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания.Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человек и 16 единиц техники.
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
МЧС: склад горит на площади тысячи "квадратов" в Самаре