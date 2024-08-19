https://ria.ru/20240819/sklad-1967008147.html

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами - РИА Новости, 19.08.2024

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

Склад с лакокрасочными материалами загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров на улице Грозненской в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:06

2024-08-19T11:06

2024-08-19T11:17

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Склад с лакокрасочными материалами загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров на улице Грозненской в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале."На улице Грозненской (в Самаре - ред.) горит склад с лакокрасочными материалами. Площадь пожара - 1 000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ГУМЧС России по Самарской области уточнили журналистам, что информация о пожаре поступила 11.21 (10.21 мск). Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания.Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967009788.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)