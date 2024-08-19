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Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни - РИА Новости, 19.08.2024

Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:39

2024-08-19T03:39

2024-08-19T03:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

россия

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Мужчина сорвался со скалы на камни в Приморье. Спасательная операция развернулась на острове Русский. Как оказалось, двое мужчин спускались по веревке со скалы, благополучно - смог только один. Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь", - говорится в сообщении. Пострадавшего передали врачам.

владивосток

россия

русский (остров)

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, россия, русский (остров)