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Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни - РИА Новости, 19.08.2024
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03:39 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/skalolaz-1966963237.html
Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни
Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни
Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:39
2024-08-19T03:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Мужчина сорвался со скалы на камни в Приморье. Спасательная операция развернулась на острове Русский. Как оказалось, двое мужчин спускались по веревке со скалы, благополучно - смог только один. Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь", - говорится в сообщении. Пострадавшего передали врачам.
владивосток
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, россия, русский (остров)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владивосток, Россия, Русский (остров)
Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

Сотрудники МЧС спасли скалолаза, сорвавшегося на камни во Владивостоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Мужчина сорвался со скалы на камни в Приморье. Спасательная операция развернулась на острове Русский. Как оказалось, двое мужчин спускались по веревке со скалы, благополучно - смог только один. Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Пострадавшего передали врачам.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокРоссияРусский (остров)
 
 
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