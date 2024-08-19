https://ria.ru/20240819/siriya-1967198153.html

Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии

Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 19.08.2024

Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри, сообщил РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:25

2024-08-19T22:25

2024-08-19T22:25

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Ударами авиации Воздушно-космических сил России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", - говорится в сообщении. Кроме того, 16 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей-бомбардировщиков F/А-18 и тремя парами штурмовиков А-10 так называемой коалиции во главе с США зафиксировано за минувшие сутки в сирийском районе Эт-Танф.

https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html

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