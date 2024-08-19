https://ria.ru/20240819/shvetsija-1967104636.html

В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме

В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме - РИА Новости, 19.08.2024

В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме

Полиция безопасности Швеции задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в террористических преступлениях, сообщает в понедельник телеканал TV4. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:42

2024-08-19T15:42

2024-08-19T15:42

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Полиция безопасности Швеции задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в террористических преступлениях, сообщает в понедельник телеканал TV4. "Полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях", - говорится в материале. Как отметил представитель полиции безопасности Фредрик Хультгрен-Фриберг, мужчину потребовали экстрадировать из Швеции. Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране. Телеканал сообщает, что задержанный – русскоязычный мужчина. Ранее он находился в розыске в России. Прокурор Швеции Матс Юнгквист не прокомментировал, гражданином какой страны является задержанный, передает телеканал. Юнгквист не сообщил подробностей дела, поскольку для него была запрошена "особая конфиденциальность", говорится в материале.

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