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В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме
В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме - РИА Новости, 19.08.2024
В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме
Полиция безопасности Швеции задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в террористических преступлениях, сообщает в понедельник телеканал TV4. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:42
2024-08-19T15:42
2024-08-19T15:42
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Полиция безопасности Швеции задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в террористических преступлениях, сообщает в понедельник телеканал TV4. "Полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях", - говорится в материале. Как отметил представитель полиции безопасности Фредрик Хультгрен-Фриберг, мужчину потребовали экстрадировать из Швеции. Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране. Телеканал сообщает, что задержанный – русскоязычный мужчина. Ранее он находился в розыске в России. Прокурор Швеции Матс Юнгквист не прокомментировал, гражданином какой страны является задержанный, передает телеканал. Юнгквист не сообщил подробностей дела, поскольку для него была запрошена "особая конфиденциальность", говорится в материале.
https://ria.ru/20231021/shvetsiya-1904297081.html
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в мире, швеция, россия
В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме
TV4: в Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме