https://ria.ru/20240819/shpionazh-1966969567.html
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому - РИА Новости, 19.08.2024
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому
Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:27
2024-08-19T06:27
2024-08-19T06:27
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции в поселке Курахово в подконтрольной Украине части ДНР на марьинском направлении. По словам осужденного, он вышел на контакт с украинской стороной, общаясь в чатах украинских Telegram-каналов. Сначала на него вышла девушка, которая свела его с сотрудником полиции. "Он не представлялся, этот человек, а когда я уже в социальные сети зашел, то там написано, когда номером обменялись… Я новости когда смотрел, тоже такое имя было, что он сотрудник полиции в Курахово", - сказал Краснобаев. Данные сотрудника украинской полиции, о котором рассказал Краснобаев, установлены, в его отношении продолжаются оперативные мероприятия. Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, в мире
Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому
Осужденный в ДНР за шпионаж заявил, что передавал данные полицейскому на Украине
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции в поселке Курахово в подконтрольной Украине части ДНР на марьинском направлении.
По словам осужденного, он вышел на контакт с украинской стороной, общаясь в чатах украинских Telegram-каналов. Сначала на него вышла девушка, которая свела его с сотрудником полиции.
"Он не представлялся, этот человек, а когда я уже в социальные сети зашел, то там написано, когда номером обменялись… Я новости когда смотрел, тоже такое имя было, что он сотрудник полиции в Курахово", - сказал Краснобаев.
Данные сотрудника украинской полиции, о котором рассказал Краснобаев, установлены, в его отношении продолжаются оперативные мероприятия.
Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ
(шпионаж).