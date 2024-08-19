https://ria.ru/20240819/shpionazh-1966969567.html

Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому

Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому - РИА Новости, 19.08.2024

Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому

Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:27

2024-08-19T06:27

2024-08-19T06:27

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции в поселке Курахово в подконтрольной Украине части ДНР на марьинском направлении. По словам осужденного, он вышел на контакт с украинской стороной, общаясь в чатах украинских Telegram-каналов. Сначала на него вышла девушка, которая свела его с сотрудником полиции. "Он не представлялся, этот человек, а когда я уже в социальные сети зашел, то там написано, когда номером обменялись… Я новости когда смотрел, тоже такое имя было, что он сотрудник полиции в Курахово", - сказал Краснобаев. Данные сотрудника украинской полиции, о котором рассказал Краснобаев, установлены, в его отношении продолжаются оперативные мероприятия. Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ (шпионаж).

https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, в мире