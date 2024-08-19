Рейтинг@Mail.ru
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/shpionazh-1966969567.html
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому - РИА Новости, 19.08.2024
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому
Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:27
2024-08-19T06:27
донецк
украина
донецкая народная республика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции в поселке Курахово в подконтрольной Украине части ДНР на марьинском направлении. По словам осужденного, он вышел на контакт с украинской стороной, общаясь в чатах украинских Telegram-каналов. Сначала на него вышла девушка, которая свела его с сотрудником полиции. "Он не представлялся, этот человек, а когда я уже в социальные сети зашел, то там написано, когда номером обменялись… Я новости когда смотрел, тоже такое имя было, что он сотрудник полиции в Курахово", - сказал Краснобаев. Данные сотрудника украинской полиции, о котором рассказал Краснобаев, установлены, в его отношении продолжаются оперативные мероприятия. Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html
https://ria.ru/20240808/sud-1964974366.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, украина, донецкая народная республика, в мире
Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире
Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные украинскому полицейскому

Осужденный в ДНР за шпионаж заявил, что передавал данные полицейскому на Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, что передавал данные сотруднику полиции в поселке Курахово в подконтрольной Украине части ДНР на марьинском направлении.
По словам осужденного, он вышел на контакт с украинской стороной, общаясь в чатах украинских Telegram-каналов. Сначала на него вышла девушка, которая свела его с сотрудником полиции.
Сотрудник СИЗО у камеры карцера - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Осужденный за "слив" данных о военных рассказал, как привлек к работе сына
06:11
"Он не представлялся, этот человек, а когда я уже в социальные сети зашел, то там написано, когда номером обменялись… Я новости когда смотрел, тоже такое имя было, что он сотрудник полиции в Курахово", - сказал Краснобаев.
Данные сотрудника украинской полиции, о котором рассказал Краснобаев, установлены, в его отношении продолжаются оперативные мероприятия.
Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ (шпионаж).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж
8 августа, 16:36
 
ДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала