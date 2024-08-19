https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html

Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно

Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно - РИА Новости, 19.08.2024

Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно

Свыше 1700 школьников в приграничных районах Брянской области с начала учебного года будут учиться в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:51

2024-08-19T20:51

2024-08-19T20:51

специальная военная операция на украине

брянская область

курская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 1700 школьников в приграничных районах Брянской области с начала учебного года будут учиться в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Первого сентября за парты сядут более 130 тысяч брянских школьников, из них 11 834 первоклассника, 44 тысячи дошколят примут детские сады и дошкольные группы области. Особое внимание будет уделено организации учебного процесса в школах, расположенных в приграничных районах области. С 1 сентября к занятиям с использованием дистанционных технологий приступят более 1700 обучающихся", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что посвященные началу учебного года торжественные мероприятия пройдут 2 сентября с учетом действия на территории региона режима контртеррористической операции. ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Брянской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой. В Брянской, а также Белгородской и Курской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/vezd-1967158046.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, курская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, общество