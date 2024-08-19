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Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно
Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно - РИА Новости, 19.08.2024
Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно
Свыше 1700 школьников в приграничных районах Брянской области с начала учебного года будут учиться в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:51
2024-08-19T20:51
2024-08-19T20:51
специальная военная операция на украине
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курская область
александр богомаз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 1700 школьников в приграничных районах Брянской области с начала учебного года будут учиться в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Первого сентября за парты сядут более 130 тысяч брянских школьников, из них 11 834 первоклассника, 44 тысячи дошколят примут детские сады и дошкольные группы области. Особое внимание будет уделено организации учебного процесса в школах, расположенных в приграничных районах области. С 1 сентября к занятиям с использованием дистанционных технологий приступят более 1700 обучающихся", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что посвященные началу учебного года торжественные мероприятия пройдут 2 сентября с учетом действия на территории региона режима контртеррористической операции. ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Брянской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой. В Брянской, а также Белгородской и Курской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/vezd-1967158046.html
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брянская область, курская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Курская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Общество
Более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно
Богомаз: более 1700 школьников в брянском приграничье будут учиться дистанционно