С яблоками или ягодами: простые рецепты приготовления шарлотки

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Шарлотка с яблоками: пошаговые рецепты приготовления пирога в домашних условиях
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13:09 19.08.2024 (обновлено: 13:10 19.08.2024)
Классический рецепт
Рецепт классической шарлотки с яблоками рассказал Ярослав Галков, су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice
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яйца , 4 шт.
сахар, 200 г
мука пшеничная , 200 г
яблоки, 500 г
корица молотая , 6 г
соль
ванильный сахар , 6 г
ромовый экстракт , 2,5 мл
Очистить и нарезать яблоки на ломтики. Смешать их с корицей и несколькими каплями ромовой эссенции.
Шаг 1
Разогреть духовку до 180 градусов.
Шаг 2
В миксере взбить яйца, щепотку соли, сахар и ванильный сахар до белой массы на быстрых оборотах.
Шаг 3
Добавить в массу муку и взбивать еще одну минуту.
Шаг 4
Смазать форму сливочным маслом. Уложить 1/3 часть яблок на дно формы. Вылить часть теста. Затем выложить слой яблок и снова слой теста, последним слоем должны быть яблоки.
Шаг 5
Выпекать 30-35 минут до появления корочки.
Шаг 6
Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой.
Шаг 7
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Сергей Веревкин поделится своим оригинальным рецептом шарлотки.
Шарлотка с яблоками — популярный десерт, знакомый многим с детства. Простые и вкусные идеи как приготовить пирог в домашних условиях, испечь его можно в... РИА Новости, 19.08.2024
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яблоки , 8-9 г
яйца , 8 г
пшеничная мука , 240 г
сахар, 240 г
разрыхлитель, 2 г
масло сливочное , 20 г
цедра цитрусовых, изюм, корица
Снять кожуру с яблок и нарезать их средним кубиком.
Шаг 1
Миксером взбить яйца с сахаром до плотной пены. Постепенно добавлять муку, чтобы в тесте не было комочков. Вмешивать ее на медленной скорости или вручную — так тесто останется воздушным. Чтобы получился высокий бисквит, нужно взять немного разрыхлителя.
Шаг 2
На этом этапе можно добавить "изюминку" в рецепт: цедру апельсина или лимона для свежей нотки, корицу или мускатный орех — для пряности, ваниль — для сладости. Кроме того, можно заранее замочить изюм — он отлично сочетается с яблоками.
Шаг 3
Выложить тесто в смазанную маслом форму и посыпать кубиками яблок. Фрукт можно оставить сверху (он сам опадет) или замешать с тестом.
Шаг 4
Выпекать шарлотку около 30 минут при 180°C. Чтобы проверить готовность, нужно проткнуть пирог зубочисткой или ножом — на них не должно остаться липкого теста. Не стоит открывать духовку часто, иначе бисквит осядет.
Шаг 5
"Шарлотку можно есть как горячей, так и охлажденной. Однако советую подать пирог с пылу с жару и с шариком пломбира — это очень вкусно", — говорит эксперт.
Шаг 6
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка на кефире
Шарлотка на кефире — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и легко приготовить вкусный десерт. "Этот вариант традиционного пирога отличается мягкой и воздушной текстурой благодаря кефиру, который делает тесто особенно нежным. Рецепт прост в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков, поэтому он отлично подойдет для домашнего чаепития и уютных встреч с близкими", — говорит Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы".
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яблоки, 4 шт.
кефир , 200 мл
сахар , 200 г
мука, 400 г
яйца , 2 шт.
разрыхлитель теста , 2 г
соль
корица
ванильный сахар
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками.
Шаг 1
В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения пены. Постепенно добавлять кефир, медленно взбивая его венчиком или блендером.
Шаг 2
В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль, а затем аккуратно вмешать сухие ингредиенты в жидкую смесь до получения однородного теста.
Шаг 3
В смазанную маслом форму выложить половину теста и распределить нарезанные яблоки равномерно по поверхности. При желании можно посыпать их корицей. Затем залить полученную массу оставшимся тестом.
Шаг 4
Разогреть духовку до 180 градусов и поставить в нее пирог. Выпекать 35-40 минут до появления золотистой корочки.
Шаг 5
По готовности вытащить пирог из духовки и дать немного остыть. При подаче извлечь из формы и нарезать на кусочки — подавать можно как в теплом, так и в холодном виде.
Шаг 6
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Своим рецептом шарлотки на кефире поделился Ярослав Галков.
Шарлотка с яблоками — популярный десерт, знакомый многим с детства. Простые и вкусные идеи как приготовить пирог в домашних условиях, испечь его можно в... РИА Новости, 19.08.2024
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яйца, 3 шт.
кефир , 200 мл
мука просеянная , 400 г
яблоки, 4 шт.
сахар, 200 г
сода, 8 г
лимонный сок , 15 г
Яблоки вымыть и удалить сердцевину с косточками. Нарезать два яблока кубиками, а два других — тонкими ломтиками. Сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока.
Шаг 1
Приготовить тесто: в миске смешать яйца с сахаром. Взбить их, используя миксер, до получения пенистой массы с растворенным сахаром. Затем добавить кефир и соду. Смешать ингредиенты, используя венчик. Постепенно всыпать просеянную муку и хорошо перемешать тесто венчиком после каждой добавленной порции муки.
Шаг 2
Круглую форму диаметром 23 см застелить бумагой и смазать ее небольшим количеством растительного масла. Налить и равномерно распределить половину теста, затем выложить нарезанные кубиками яблоки. Сверху вылить оставшееся тесто. Погрузить в него тонкие ломтики яблок срезами вниз.
Шаг 3
Поместить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Время выпекания зависит от особенностей духовки. Проверять на готовность, проколов деревянной зубочисткой.
Шаг 4
Достать шарлотку из духовки, по желанию украсить её сахарной пудрой.
Шаг 5
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка с абрикосами
Для приготовления шарлотки с абрикосами нужно выбирать спелые и крепкие плоды. Абрикосы хорошо сочетаются с орехами, поэтому можно добавить в тесто измельченный миндаль.
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абрикосы, 1000 г
яйца , 4 шт.
сахар , 200 г
мука , 160 г
разрыхлитель, 2 г
соль
Плоды промыть, обсушить, разрезать на половинки, удалить косточки, нарезать дольками или кубиками.
Шаг 1
Отделить белки яиц и убрать в холодильник до использования. А желтки взбить венчиком или миксером, постепенно добавляя сахар. Масса должна увеличиться в объеме и получиться однородной консистенции.
Шаг 2
В полученную массу просеять муку и положить разрыхлитель, перемешать на низкой, а затем средней скорости.
Шаг 3
Охлажденные белки взбить миксером, добавить щепотку соли, переложить к мучной массе и осторожно смешать.
Шаг 4
В смазанную сливочным маслом форму выложить равномерно абрикосы и залить тестом.
Шаг 5
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
Шаг 6
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка с творогом
Нежный и пышный пирог получается из творожного теста.
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яйца , 4 шт.
творог, 350 г
яблоки, 2 шт.
молоко , 150 г
мука рисовая , 70 г
мука кукурузная , 60 г
разрыхлитель, 10 г
ванилин
сахар
Взбить венчиком в отдельной чашке яичные белки и сахар.
Шаг 1
Соединить творог, муку, молоко, желтки, разрыхлитель, ванилин и смешать блендером до получения однородной массы.
Шаг 2
Белки добавить в тесто и еще раз тщательно все перемешать.
Шаг 3
Яблоки почистить и порезать дольками, затем тоже вмешать их в тесто.
Шаг 4
Переложить тесто в смазанную маслом форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
Шаг 5
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка со сметаной
Пышная яблочная шарлотка на сметанном тесте получается особенно нежной.
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яблоки, 4 шт.
яйца , 4 шт.
мука пшеничная , 200 г
сахар, 200 г
сметана, 200 мл
разрыхлитель, 2 г
Яблоки вымыть, очистить от кожуры и удалить сердцевину. Нарезать ровными ломтиками.
Шаг 1
В отдельной чаше смешать яйца и сахар, взбить венчиком до пышности.
Шаг 2
Смешать разрыхлитель и сметану. Лучше выбирать продукт жирностью 20-25%.
Шаг 3
Просеянную пшеничную муку всыпать в готовую смесь, перемешать, чтобы не было комочков.
Шаг 4
Вылить часть теста на дно формы для выпечки, положить слой нарезанных яблок и добавь оставшееся тесто.
Шаг 5
Выпекать в заранее разогретой духовке до готовности.
Шаг 6
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка с персиками
Готовить пирог лучше всего со свежими крепкими персиками, но можно использовать и консервированные.
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яйца, 3 шт.
сахар, 90 г
мука , 100 г
разрыхлитель, 5 г
персики, 5 шт.
ванильный сахар , 10 г
соль
Промыть персики, очистить их от косточек и нарезать на произвольные кусочки.
Шаг 1
Яйца соединить с ванильным и обычным сахаром, солью. Взбить до посветления и пышности.
Шаг 2
Смешать муку с разрыхлителем и просеять эту смесь к яичной массе. Перемешать лопаткой до однородности теста.
Шаг 3
В подготовленную форму вылить тесто, сверху выложить персики.
Шаг 4
Прогреть духовку до 170 градусов, выпекать шарлотку 35-40 минут.
Шаг 5
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка на молоке
Шарлотка на молоке получается очень нежная и пышная. Приготовить такую выпечку из доступных ингредиентов не составит труда.
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яблоки, 600 г
мука, 120 г
сахар, 80 г
яйца, 3 шт.
молоко, 100 мл
разрыхлитель, 3 г
сода, 1,5 г
ванилин
Венчиком взбить молоко с яйцами и сахаром.
Шаг 1
Добавить просеянную муку с разрыхлителем и содой, высыпать ванилин и перемешать тесто до однородности.
Шаг 2
Мелко нарезанные яблоки выложить в тесто, все перемешать и вылить тесто в форму.
Шаг 3
Выпекать шарлотку до образования румяной корочки около 20-30 минут.
Шаг 4
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка с грушей
Ароматная грушевая шарлотка — отличный вариант для домашнего чаепития и украшение десертного меню. Груши придают выпечке особый аромат и нежный вкус.
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груша, 4 шт.
яйца , 4 шт.
мука пшеничная , 200 г
сахар , 200 г
какао , 30 г
разрыхлитель, 5 г
Смешать яйца и сахар, взбить до образования пены.
Шаг 1
В просеянную муку добавить разрыхлитель и какао, постепенно засыпать в яичную смесь.
Шаг 2
Порезать груши слайсами и выложить их на дно формы, сверху вылить все тесто.
Шаг 3
Выпекать до готовности в разогретой духовке на 180 градусов.
Шаг 4
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка с ягодами
Для приготовления шарлотки можно взять различные ягоды: вишню, сливу, клубнику или малину. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные.
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яйцо, 2 шт.
сахар , 200 г
мука пшеничная , 150 г
кефир, 150 мл
разрыхлитель теста , 3 г
ягода любая , 300 г
масло сливочное , 30 г
хлопья овсяные , 15 г
Яйца взбить с сахаром до увеличения объёма.
Шаг 1
Добавить к яичной смеси кефир и перемешать.
Шаг 2
Сверху просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто миксером.
Шаг 3
Смазать форму сливочным маслом, посыпать дно овсяными хлопьями.
Шаг 4
Вылить тесто в форму, сверху выложить ягоды.
Шаг 5
Духовку нагреть до 180 градусов, выпекать пирог до готовности.
Шаг 6
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка в мультиварке
Вкусная шарлотка с яблоками готовится в мультиварке немного дольше — 50 минут, но получается пышной и тающей во рту.
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яблоки, 4 шт.
яйца , 4 шт.
мука , 200 г
сахар , 200 г
разрыхлитель , 2 г
Нарезать яблоки крупными кусочками и выложить на дно чаши мультиварки.
Шаг 1
Взбить венчиком яйца и сахар до образования воздушной массы.
Шаг 2
Муку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить в яичную смесь.
Шаг 3
Вылить тесто на яблоки, закрыть крышку и выпекать на режиме "Выпечка".
Шаг 4
Екатерина Рублева, фудфотораф, фудстилист и кулинарный блогер добавляет, что в приготовлении шарлотки в мультиварке есть небольшой секрет. "Не нужно открывать крышку по окончании программы, а оставить шарлотку еще на какое-то время в мультиварке, минут на 20-30. Этого будет достаточно, чтобы пирог так сказать "дошел", он точно не осядет, а верхушка будет очень красиво выглядеть, иметь пористую поверхность", — говорит эксперт.
Шаг 5
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Шарлотка в микроволновке
Шарлотка с яблоками — популярный десерт, знакомый многим с детства. Простые и вкусные идеи как приготовить пирог в домашних условиях, испечь его можно в... РИА Новости, 19.08.2024
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яйца, 4 шт.
сахар, 200 г
мука, 200 г
разрыхлитель, 5 г
яблоки, 3 шт.
Яйца взбить с сахаром до образования светлой пены.
Шаг 1
Постепенно добавить муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая.
Шаг 2
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.
Шаг 3
Форму смазать маслом и выложить на дно половину яблок.
Шаг 4
Залить яблоки тестом и сверху выложить оставшиеся яблоки.
Шаг 5
Поставить форму в микроволновую печь на максимальную мощность на 5-7 минут.
Шаг 6
Проверить готовность шарлотки зубочисткой: она должна быть сухой.
Шаг 7
Дать шарлотке немного остыть перед подачей.
Шаг 8
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
Нежный яблочный пирог можно быстро приготовить и на сковороде.
Шарлотка с яблоками — популярный десерт, знакомый многим с детства. Простые и вкусные идеи как приготовить пирог в домашних условиях, испечь его можно в... РИА Новости, 19.08.2024
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яйца , 3 шт.
мука , 100 г
масло сливочное , 30 г
сахар, 90 г
ванильный сахар , 10 г
разрыхлитель, 5 г
яблоки, 2 шт.
Подготовить яблоки: очистить от плотной кожуры и удалить сердцевину, нарезать на слайсы
Шаг 1
Выложить на сковороду сливочное масло и растопить на среднем огне.
Шаг 2
Добавить сахар к маслу, дождаться пока он полностью растворится, мешать его не нужно.
Шаг 3
Выложить в образовавшуюся карамель яблоки, обжарить их до мягкости и корочки.
Шаг 4
Взбить яйца с ванильным сахаром до посветления и пышности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, тщательно перемешать тесто до однородности.
Шаг 5
Карамелизированые яблоки равномерно залить тестом.
Шаг 6
Готовить пирог на медленном огне под крышкой 15-20 минут.
Шаг 7
Когда шарлотка пропечется, аккуратно отделить ее от сковородки по краям и перевернуть.
Шаг 8
Обжаривать со второй стороны около 10 минут до появления золотистой корочки.
Шаг 9
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия
ПП шарлотка
Диетический вариант шарлотки с яблоками менее калорийный, чем классический. Пшеничную муку можно заменить рисовой, овсяной или кукурузной, а в качестве основного ингредиента использовать нежирный творог.
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творог , 400 г
яйца, 4 шт.
овсяная мука , 110 г
яблоки , 3 шт.
разрыхлитель, 2 г
корица
сахар
Творог пробить погружным блендером до получения ровной, однородной творожной массы.
Шаг 1
Яйца взбить блендером до образования густой пены.
Шаг 2
Яичную смесь соединить с творогом и добавить муку, разрыхлитель, корицу.
Шаг 3
Перемешать творожное тесто, оно получается достаточно густым.
Шаг 4
Яблоки очистить и порезать кубиками, выложить их к тесту, перемешать.
Шаг 5
Форму для выпечки смазать маслом или присыпать мукой. Выложить тесто и равномерно распределить.
Шаг 6
Творожную шарлотку выпекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 7
простые рецепты, десерт, еда, яблоки, россия

С яблоками или ягодами: простые рецепты приготовления шарлотки

© iStock.com / rezkrrШарлотка с яблоками
Шарлотка с яблоками - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / rezkrr
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Шарлотка с яблоками — популярный десерт, знакомый многим с детства. Простые и вкусные идеи как приготовить пирог в домашних условиях, испечь его можно в духовке, микроволновке и даже на сковороде, как сделать бисквит с яблоками, грушами, ягодами и творогом, лучшие пошаговые рецепты шарлотки с фото и советы экспертов, - в материале РИА Новости.

Шарлотка с яблоками

Шарлотка — любимый во всем мире пирог. Свое название этот яблочный бисквит, по одной из версий, получил благодаря королеве Шарлотте — супруге короля Великобритании Георга III. Она обожала этот вкусный десерт и его выпекали специально для нее. "Сегодня шарлотку готовят и кондитеры, и домохозяйки — рецепт прост и понятен, а ингредиенты всегда есть под рукой. Но есть несколько хитростей, которые помогут сделать шарлотку идеальной. Особенно это касается бисквита — главной, на мой взгляд, составляющей в десерте", — комментирует Сергей Веревкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok.
© iStock.com / tasha_lyubinaШарлотка с сахарной пудрой
Шарлотка с сахарной пудрой - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / tasha_lyubina
Шарлотка с сахарной пудрой

Ингредиенты

Чтобы приготовить яблочный пирог понадобится всего четыре основных ингредиента:
  • мука;
  • яйца;
  • сахар;
  • яблоки.
Можно добавить сливочное масло или сметану, поиграть с мукой и положить немного овсяной или миндальной муки, добавить в пирог орехи, изюм, разнообразные ягоды. Но классический вариант шарлотки готовят именно с яблоками. Лучшими сортами яблок для шарлотки считаются кислые или кисло-сладкие: "Антоновка", "Гренни смит", "Симиренко", "Гала", "Слава победителям", "Пинк леди". Плоды должны быть крепкими и хрустящими, красного или зеленого оттенка. Желтые рыхлые яблоки использовать не стоит, они превратятся в кашу. Сергей Веревкин поясняет, что сладкие сорта выделяют влагу, поэтому тесто будет рыхлым. Эксперт советует брать антоновку — кислинка будет оттенять сладость бисквита.
© iStock.com / Alex PotemkinДевушка готовит шарлотку
Девушка готовит шарлотку - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Alex Potemkin
Девушка готовит шарлотку
Традиционный рецепт шарлотки с яблоками изменили немецкие повара, они стали добавлять в тесто заварной крем и ликер, а вместо яблок использовать сливы и груши. Можно поэкспериментировать и заменить яблоки вишней, грушей, сливой или ягодами. При этом важно учитывать, чем сочнее плод, тем меньше его нужно — иначе тесто получится слишком влажным.
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Этапы приготовления

Приготовление шарлотки включает в себя следующие этапы:
  1. 1.
    Подготовка ингредиентов. Яблоки нужно вымыть и удалить сердцевину. Яйца следует заранее достать из холодильника, если они комнатной температуры, то их проще взбить в пену. Муку стоит предварительно просеять.
  2. 2.
    Приготовление теста. Смешать яйца с сахаром и взбить их миксером или блендером, муку всыпать в яичную смесь, добавить соду и тщательно перемешать.
  3. 3.
    Смешивание компонентов. Подготовленные яблоки нарезать на тонкие дольки. Можно предварительно снять с них кожицу или оставить со шкуркой по желанию. Добавить яблоки в тесто и перемешать.
  4. 4.
    Выпекание. Переложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом и разровнять. Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, 30-40 минут. Готовность можно определить зубочисткой — при протыкании теста она должна оставаться сухой.
  5. 5.
    Подача. Готовую шарлотку выложить на блюдо и немного дать остыть. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими ягодами и взбитыми сливками.
© iStock.com / wundervisualsДевушка режет яблоко
Девушка режет яблоко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / wundervisuals
Девушка режет яблоко

Популярные рецепты пирога

Классический рецепт шарлотки, вероятно, известен каждому. Однако этот пирог настолько популярен, что существует множество его вариаций. От сытного варианта со сметаной до диетического, с яблоками, без яблок и другими фруктами или ягодами.
© iStock.com / GMVozdПриготовление шарлотки
Приготовление шарлотки - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / GMVozd
Приготовление шарлотки
Классический рецепт
Рецепт классической шарлотки с яблоками рассказал Ярослав Галков, су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice
Ингредиенты
4 шт.
яйца
200 г
сахар
200 г
мука пшеничная
500 г
яблоки
6 г
корица молотая
по вкусу
соль
6 г
ванильный сахар
2,5 мл
ромовый экстракт
Приготовление
1.
Очистить и нарезать яблоки на ломтики. Смешать их с корицей и несколькими каплями ромовой эссенции.
2.
Разогреть духовку до 180 градусов.
3.
В миксере взбить яйца, щепотку соли, сахар и ванильный сахар до белой массы на быстрых оборотах.
4.
Добавить в массу муку и взбивать еще одну минуту.
5.
Смазать форму сливочным маслом. Уложить 1/3 часть яблок на дно формы. Вылить часть теста. Затем выложить слой яблок и снова слой теста, последним слоем должны быть яблоки.
6.
Выпекать 30-35 минут до появления корочки.
7.
Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой.
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Сергей Веревкин поделится своим оригинальным рецептом шарлотки.
Ингредиенты
8-9 г
яблоки
8 г
яйца
240 г
пшеничная мука
240 г
сахар
2 г
разрыхлитель
20 г
масло сливочное
по вкусу
цедра цитрусовых, изюм, корица
Приготовление
1.
Снять кожуру с яблок и нарезать их средним кубиком.
2.
Миксером взбить яйца с сахаром до плотной пены. Постепенно добавлять муку, чтобы в тесте не было комочков. Вмешивать ее на медленной скорости или вручную — так тесто останется воздушным. Чтобы получился высокий бисквит, нужно взять немного разрыхлителя.
3.
На этом этапе можно добавить "изюминку" в рецепт: цедру апельсина или лимона для свежей нотки, корицу или мускатный орех — для пряности, ваниль — для сладости. Кроме того, можно заранее замочить изюм — он отлично сочетается с яблоками.
4.
Выложить тесто в смазанную маслом форму и посыпать кубиками яблок. Фрукт можно оставить сверху (он сам опадет) или замешать с тестом.
5.
Выпекать шарлотку около 30 минут при 180°C. Чтобы проверить готовность, нужно проткнуть пирог зубочисткой или ножом — на них не должно остаться липкого теста. Не стоит открывать духовку часто, иначе бисквит осядет.
6.
"Шарлотку можно есть как горячей, так и охлажденной. Однако советую подать пирог с пылу с жару и с шариком пломбира — это очень вкусно", — говорит эксперт.
© iStock.com / Malisa NicolauШарлотка с яблоками, приготовленная на кефире
Шарлотка с яблоками, приготовленная на кефире - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Malisa Nicolau
Шарлотка с яблоками, приготовленная на кефире
Шарлотка на кефире
Шарлотка на кефире — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и легко приготовить вкусный десерт. "Этот вариант традиционного пирога отличается мягкой и воздушной текстурой благодаря кефиру, который делает тесто особенно нежным. Рецепт прост в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков, поэтому он отлично подойдет для домашнего чаепития и уютных встреч с близкими", — говорит Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы".
Ингредиенты
4 шт.
яблоки
200 мл
кефир
200 г
сахар
400 г
мука
2 шт.
яйца
2 г
разрыхлитель теста
по вкусу
соль
по вкусу
корица
по вкусу
ванильный сахар
Приготовление
1.
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками.
2.
В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения пены. Постепенно добавлять кефир, медленно взбивая его венчиком или блендером.
3.
В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль, а затем аккуратно вмешать сухие ингредиенты в жидкую смесь до получения однородного теста.
4.
В смазанную маслом форму выложить половину теста и распределить нарезанные яблоки равномерно по поверхности. При желании можно посыпать их корицей. Затем залить полученную массу оставшимся тестом.
5.
Разогреть духовку до 180 градусов и поставить в нее пирог. Выпекать 35-40 минут до появления золотистой корочки.
6.
По готовности вытащить пирог из духовки и дать немного остыть. При подаче извлечь из формы и нарезать на кусочки — подавать можно как в теплом, так и в холодном виде.
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10 августа, 03:19
Своим рецептом шарлотки на кефире поделился Ярослав Галков.
Ингредиенты
3 шт.
яйца
200 мл
кефир
400 г
мука просеянная
4 шт.
яблоки
200 г
сахар
8 г
сода
15 г
лимонный сок
Приготовление
1.
Яблоки вымыть и удалить сердцевину с косточками. Нарезать два яблока кубиками, а два других — тонкими ломтиками. Сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока.
2.
Приготовить тесто: в миске смешать яйца с сахаром. Взбить их, используя миксер, до получения пенистой массы с растворенным сахаром. Затем добавить кефир и соду. Смешать ингредиенты, используя венчик. Постепенно всыпать просеянную муку и хорошо перемешать тесто венчиком после каждой добавленной порции муки.
3.
Круглую форму диаметром 23 см застелить бумагой и смазать ее небольшим количеством растительного масла. Налить и равномерно распределить половину теста, затем выложить нарезанные кубиками яблоки. Сверху вылить оставшееся тесто. Погрузить в него тонкие ломтики яблок срезами вниз.
4.
Поместить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Время выпекания зависит от особенностей духовки. Проверять на готовность, проколов деревянной зубочисткой.
5.
Достать шарлотку из духовки, по желанию украсить её сахарной пудрой.
© iStock.com / A_LeinПирог с абрикосами
Пирог с абрикосами - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / A_Lein
Пирог с абрикосами
Шарлотка с абрикосами
Для приготовления шарлотки с абрикосами нужно выбирать спелые и крепкие плоды. Абрикосы хорошо сочетаются с орехами, поэтому можно добавить в тесто измельченный миндаль.
Ингредиенты
1000 г
абрикосы
4 шт.
яйца
200 г
сахар
160 г
мука
2 г
разрыхлитель
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Плоды промыть, обсушить, разрезать на половинки, удалить косточки, нарезать дольками или кубиками.
2.
Отделить белки яиц и убрать в холодильник до использования. А желтки взбить венчиком или миксером, постепенно добавляя сахар. Масса должна увеличиться в объеме и получиться однородной консистенции.
3.
В полученную массу просеять муку и положить разрыхлитель, перемешать на низкой, а затем средней скорости.
4.
Охлажденные белки взбить миксером, добавить щепотку соли, переложить к мучной массе и осторожно смешать.
5.
В смазанную сливочным маслом форму выложить равномерно абрикосы и залить тестом.
6.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
© iStock.com / KerrickПирог с яблоками, изюмом и творогом
Пирог с яблоками, изюмом и творогом - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Kerrick
Пирог с яблоками, изюмом и творогом
Шарлотка с творогом
Нежный и пышный пирог получается из творожного теста.
Ингредиенты
4 шт.
яйца
350 г
творог
2 шт.
яблоки
150 г
молоко
70 г
мука рисовая
60 г
мука кукурузная
10 г
разрыхлитель
по вкусу
ванилин
по вкусу
сахар
Приготовление
1.
Взбить венчиком в отдельной чашке яичные белки и сахар.
2.
Соединить творог, муку, молоко, желтки, разрыхлитель, ванилин и смешать блендером до получения однородной массы.
3.
Белки добавить в тесто и еще раз тщательно все перемешать.
4.
Яблоки почистить и порезать дольками, затем тоже вмешать их в тесто.
5.
Переложить тесто в смазанную маслом форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
© iStock.com / Galina SandalovaШарлотка с яблоками и сметаной
Шарлотка с яблоками и сметаной - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Galina Sandalova
Шарлотка с яблоками и сметаной
Шарлотка со сметаной
Пышная яблочная шарлотка на сметанном тесте получается особенно нежной.
Ингредиенты
4 шт.
яблоки
4 шт.
яйца
200 г
мука пшеничная
200 г
сахар
200 мл
сметана
2 г
разрыхлитель
Приготовление
1.
Яблоки вымыть, очистить от кожуры и удалить сердцевину. Нарезать ровными ломтиками.
2.
В отдельной чаше смешать яйца и сахар, взбить венчиком до пышности.
3.
Смешать разрыхлитель и сметану. Лучше выбирать продукт жирностью 20-25%.
4.
Просеянную пшеничную муку всыпать в готовую смесь, перемешать, чтобы не было комочков.
5.
Вылить часть теста на дно формы для выпечки, положить слой нарезанных яблок и добавь оставшееся тесто.
6.
Выпекать в заранее разогретой духовке до готовности.
© iStock.com / bhofack2Пирог с персиками
Пирог с персиками - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / bhofack2
Пирог с персиками
Шарлотка с персиками
Готовить пирог лучше всего со свежими крепкими персиками, но можно использовать и консервированные.
Ингредиенты
3 шт.
яйца
90 г
сахар
100 г
мука
5 г
разрыхлитель
5 шт.
персики
10 г
ванильный сахар
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Промыть персики, очистить их от косточек и нарезать на произвольные кусочки.
2.
Яйца соединить с ванильным и обычным сахаром, солью. Взбить до посветления и пышности.
3.
Смешать муку с разрыхлителем и просеять эту смесь к яичной массе. Перемешать лопаткой до однородности теста.
4.
В подготовленную форму вылить тесто, сверху выложить персики.
5.
Прогреть духовку до 170 градусов, выпекать шарлотку 35-40 минут.
© iStock.com / alvarezДевушка наливает молоко в миску с мукой
Девушка наливает молоко в миску с мукой - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / alvarez
Девушка наливает молоко в миску с мукой
Шарлотка на молоке
Шарлотка на молоке получается очень нежная и пышная. Приготовить такую выпечку из доступных ингредиентов не составит труда.
Ингредиенты
600 г
яблоки
120 г
мука
80 г
сахар
3 шт.
яйца
100 мл
молоко
3 г
разрыхлитель
1,5 г
сода
по вкусу
ванилин
Приготовление
1.
Венчиком взбить молоко с яйцами и сахаром.
2.
Добавить просеянную муку с разрыхлителем и содой, высыпать ванилин и перемешать тесто до однородности.
3.
Мелко нарезанные яблоки выложить в тесто, все перемешать и вылить тесто в форму.
4.
Выпекать шарлотку до образования румяной корочки около 20-30 минут.
© iStock.com / porosolkaШарлотка с грушей
Шарлотка с грушей - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / porosolka
Шарлотка с грушей
Шарлотка с грушей
Ароматная грушевая шарлотка — отличный вариант для домашнего чаепития и украшение десертного меню. Груши придают выпечке особый аромат и нежный вкус.
Ингредиенты
4 шт.
груша
4 шт.
яйца
200 г
мука пшеничная
200 г
сахар
30 г
какао
5 г
разрыхлитель
Приготовление
1.
Смешать яйца и сахар, взбить до образования пены.
2.
В просеянную муку добавить разрыхлитель и какао, постепенно засыпать в яичную смесь.
3.
Порезать груши слайсами и выложить их на дно формы, сверху вылить все тесто.
4.
Выпекать до готовности в разогретой духовке на 180 градусов.
© iStock.com / DebbiSmirnoffПирог с ягодами
Пирог с ягодами - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / DebbiSmirnoff
Пирог с ягодами
Шарлотка с ягодами
Для приготовления шарлотки можно взять различные ягоды: вишню, сливу, клубнику или малину. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные.
Ингредиенты
2 шт.
яйцо
200 г
сахар
150 г
мука пшеничная
150 мл
кефир
3 г
разрыхлитель теста
300 г
ягода любая
30 г
масло сливочное
15 г
хлопья овсяные
Приготовление
1.
Яйца взбить с сахаром до увеличения объёма.
2.
Добавить к яичной смеси кефир и перемешать.
3.
Сверху просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто миксером.
4.
Смазать форму сливочным маслом, посыпать дно овсяными хлопьями.
5.
Вылить тесто в форму, сверху выложить ягоды.
6.
Духовку нагреть до 180 градусов, выпекать пирог до готовности.
© iStock.com / Maksims GrigorjevsШарлотка с яблоками и корицей
Шарлотка с яблоками и корицей - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Maksims Grigorjevs
Шарлотка с яблоками и корицей
Шарлотка в мультиварке
Вкусная шарлотка с яблоками готовится в мультиварке немного дольше — 50 минут, но получается пышной и тающей во рту.
Ингредиенты
4 шт.
яблоки
4 шт.
яйца
200 г
мука
200 г
сахар
2 г
разрыхлитель
Приготовление
1.
Нарезать яблоки крупными кусочками и выложить на дно чаши мультиварки.
2.
Взбить венчиком яйца и сахар до образования воздушной массы.
3.
Муку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить в яичную смесь.
4.
Вылить тесто на яблоки, закрыть крышку и выпекать на режиме "Выпечка".
5.
Екатерина Рублева, фудфотораф, фудстилист и кулинарный блогер добавляет, что в приготовлении шарлотки в мультиварке есть небольшой секрет. "Не нужно открывать крышку по окончании программы, а оставить шарлотку еще на какое-то время в мультиварке, минут на 20-30. Этого будет достаточно, чтобы пирог так сказать "дошел", он точно не осядет, а верхушка будет очень красиво выглядеть, иметь пористую поверхность", — говорит эксперт.
© iStock.com / Rostislav_SedlacekДевушка использует микроволновую печь
Девушка использует микроволновую печь - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Девушка использует микроволновую печь
Шарлотка в микроволновке
Ингредиенты
4 шт.
яйца
200 г
сахар
200 г
мука
5 г
разрыхлитель
3 шт.
яблоки
Приготовление
1.
Яйца взбить с сахаром до образования светлой пены.
2.
Постепенно добавить муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая.
3.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.
4.
Форму смазать маслом и выложить на дно половину яблок.
5.
Залить яблоки тестом и сверху выложить оставшиеся яблоки.
6.
Поставить форму в микроволновую печь на максимальную мощность на 5-7 минут.
7.
Проверить готовность шарлотки зубочисткой: она должна быть сухой.
8.
Дать шарлотке немного остыть перед подачей.
© iStock.com / gwenael le votПирог с персиками на сковороде
Пирог с персиками на сковороде - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / gwenael le vot
Пирог с персиками на сковороде
Нежный яблочный пирог можно быстро приготовить и на сковороде.
Ингредиенты
3 шт.
яйца
100 г
мука
30 г
масло сливочное
90 г
сахар
10 г
ванильный сахар
5 г
разрыхлитель
2 шт.
яблоки
Приготовление
1.
Подготовить яблоки: очистить от плотной кожуры и удалить сердцевину, нарезать на слайсы
2.
Выложить на сковороду сливочное масло и растопить на среднем огне.
3.
Добавить сахар к маслу, дождаться пока он полностью растворится, мешать его не нужно.
4.
Выложить в образовавшуюся карамель яблоки, обжарить их до мягкости и корочки.
5.
Взбить яйца с ванильным сахаром до посветления и пышности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, тщательно перемешать тесто до однородности.
6.
Карамелизированые яблоки равномерно залить тестом.
7.
Готовить пирог на медленном огне под крышкой 15-20 минут.
8.
Когда шарлотка пропечется, аккуратно отделить ее от сковородки по краям и перевернуть.
9.
Обжаривать со второй стороны около 10 минут до появления золотистой корочки.
© iStock.com / Andrey NikitinШарлотка
Шарлотка - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Andrey Nikitin
Шарлотка
ПП шарлотка
Диетический вариант шарлотки с яблоками менее калорийный, чем классический. Пшеничную муку можно заменить рисовой, овсяной или кукурузной, а в качестве основного ингредиента использовать нежирный творог.
Ингредиенты
400 г
творог
4 шт.
яйца
110 г
овсяная мука
3 шт.
яблоки
2 г
разрыхлитель
по вкусу
корица
по вкусу
сахар
Приготовление
1.
Творог пробить погружным блендером до получения ровной, однородной творожной массы.
2.
Яйца взбить блендером до образования густой пены.
3.
Яичную смесь соединить с творогом и добавить муку, разрыхлитель, корицу.
4.
Перемешать творожное тесто, оно получается достаточно густым.
5.
Яблоки очистить и порезать кубиками, выложить их к тесту, перемешать.
6.
Форму для выпечки смазать маслом или присыпать мукой. Выложить тесто и равномерно распределить.
7.
Творожную шарлотку выпекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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Советы кулинаров

Сергей Веревкин отмечает, что идеальная посуда для выпечки пирога — чугунная или металлическая, в ней бисквит пропекается равномерно. В силиконовых формах тесто быстро схватывается снаружи, но внутри может остаться сырым.
Ярослав Галков дал несколько советов, которые помогут приготовить идеальную шарлотку:
  1. 1.
    Используйте кислые яблоки. Они делают вкус и аромат шарлотки особенными. Хорошо подходят сорта "Антоновка" или "Гренни Смит".
  2. 2.
    Не снимайте кожуру с яблок. В ней содержатся полезные вещества и витамины, а также она придает шарлотке красивый цвет и аромат.
  3. 3.
    Вводите муку аккуратно. Если вы добавите её слишком быстро, тесто может получиться комковатым.
  4. 4.
    Не храните пирог в холодильнике. Шарлотку лучше всего есть теплой.
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