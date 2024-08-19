С яблоками или ягодами: простые рецепты приготовления шарлотки

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Шарлотка с яблоками — популярный десерт, знакомый многим с детства. Простые и вкусные идеи как приготовить пирог в домашних условиях, испечь его можно в духовке, микроволновке и даже на сковороде, как сделать бисквит с яблоками, грушами, ягодами и творогом, лучшие пошаговые рецепты шарлотки с фото и советы экспертов, - в материале РИА Новости.

Шарлотка с яблоками

Шарлотка — любимый во всем мире пирог. Свое название этот яблочный бисквит, по одной из версий, получил благодаря королеве Шарлотте — супруге короля Великобритании Георга III. Она обожала этот вкусный десерт и его выпекали специально для нее. "Сегодня шарлотку готовят и кондитеры, и домохозяйки — рецепт прост и понятен, а ингредиенты всегда есть под рукой. Но есть несколько хитростей, которые помогут сделать шарлотку идеальной. Особенно это касается бисквита — главной, на мой взгляд, составляющей в десерте", — комментирует Сергей Веревкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok.

© iStock.com / tasha_lyubina Шарлотка с сахарной пудрой © iStock.com / tasha_lyubina Шарлотка с сахарной пудрой

Ингредиенты

Чтобы приготовить яблочный пирог понадобится всего четыре основных ингредиента:

мука;

мука; яйца;

яйца; сахар;

сахар; яблоки.

Можно добавить сливочное масло или сметану, поиграть с мукой и положить немного овсяной или миндальной муки, добавить в пирог орехи, изюм, разнообразные ягоды. Но классический вариант шарлотки готовят именно с яблоками. Лучшими сортами яблок для шарлотки считаются кислые или кисло-сладкие: "Антоновка", "Гренни смит", "Симиренко", "Гала", "Слава победителям", "Пинк леди". Плоды должны быть крепкими и хрустящими, красного или зеленого оттенка. Желтые рыхлые яблоки использовать не стоит, они превратятся в кашу. Сергей Веревкин поясняет, что сладкие сорта выделяют влагу, поэтому тесто будет рыхлым. Эксперт советует брать антоновку — кислинка будет оттенять сладость бисквита.

© iStock.com / Alex Potemkin Девушка готовит шарлотку © iStock.com / Alex Potemkin Девушка готовит шарлотку

Традиционный рецепт шарлотки с яблоками изменили немецкие повара, они стали добавлять в тесто заварной крем и ликер, а вместо яблок использовать сливы и груши. Можно поэкспериментировать и заменить яблоки вишней, грушей, сливой или ягодами. При этом важно учитывать, чем сочнее плод, тем меньше его нужно — иначе тесто получится слишком влажным.

Этапы приготовления

Приготовление шарлотки включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка ингредиентов. Яблоки нужно вымыть и удалить сердцевину. Яйца следует заранее достать из холодильника, если они комнатной температуры, то их проще взбить в пену. Муку стоит предварительно просеять. 2. Приготовление теста. Смешать яйца с сахаром и взбить их миксером или блендером, муку всыпать в яичную смесь, добавить соду и тщательно перемешать. 3. Смешивание компонентов. Подготовленные яблоки нарезать на тонкие дольки. Можно предварительно снять с них кожицу или оставить со шкуркой по желанию. Добавить яблоки в тесто и перемешать. 4. Выпекание. Переложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом и разровнять. Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, 30-40 минут. Готовность можно определить зубочисткой — при протыкании теста она должна оставаться сухой. 5. Подача. Готовую шарлотку выложить на блюдо и немного дать остыть. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими ягодами и взбитыми сливками.

© iStock.com / wundervisuals Девушка режет яблоко © iStock.com / wundervisuals Девушка режет яблоко

Популярные рецепты пирога

Классический рецепт шарлотки, вероятно, известен каждому. Однако этот пирог настолько популярен, что существует множество его вариаций. От сытного варианта со сметаной до диетического, с яблоками, без яблок и другими фруктами или ягодами.

© iStock.com / GMVozd Приготовление шарлотки © iStock.com / GMVozd Приготовление шарлотки

Классический рецепт Рецепт классической шарлотки с яблоками рассказал Ярослав Галков, су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ингредиенты 4 шт. яйца 200 г сахар 200 г мука пшеничная 500 г яблоки 6 г корица молотая по вкусу соль 6 г ванильный сахар 2,5 мл ромовый экстракт Приготовление 1. Очистить и нарезать яблоки на ломтики. Смешать их с корицей и несколькими каплями ромовой эссенции. 2. Разогреть духовку до 180 градусов. 3. В миксере взбить яйца, щепотку соли, сахар и ванильный сахар до белой массы на быстрых оборотах. 4. Добавить в массу муку и взбивать еще одну минуту. 5. Смазать форму сливочным маслом. Уложить 1/3 часть яблок на дно формы. Вылить часть теста. Затем выложить слой яблок и снова слой теста, последним слоем должны быть яблоки. 6. Выпекать 30-35 минут до появления корочки. 7. Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой.

Сергей Веревкин поделится своим оригинальным рецептом шарлотки. Ингредиенты 8-9 г яблоки 8 г яйца 240 г пшеничная мука 240 г сахар 2 г разрыхлитель 20 г масло сливочное по вкусу цедра цитрусовых, изюм, корица Приготовление 1. Снять кожуру с яблок и нарезать их средним кубиком. 2. Миксером взбить яйца с сахаром до плотной пены. Постепенно добавлять муку, чтобы в тесте не было комочков. Вмешивать ее на медленной скорости или вручную — так тесто останется воздушным. Чтобы получился высокий бисквит, нужно взять немного разрыхлителя. 3. На этом этапе можно добавить "изюминку" в рецепт: цедру апельсина или лимона для свежей нотки, корицу или мускатный орех — для пряности, ваниль — для сладости. Кроме того, можно заранее замочить изюм — он отлично сочетается с яблоками. 4. Выложить тесто в смазанную маслом форму и посыпать кубиками яблок. Фрукт можно оставить сверху (он сам опадет) или замешать с тестом. 5. Выпекать шарлотку около 30 минут при 180°C. Чтобы проверить готовность, нужно проткнуть пирог зубочисткой или ножом — на них не должно остаться липкого теста. Не стоит открывать духовку часто, иначе бисквит осядет. 6. "Шарлотку можно есть как горячей, так и охлажденной. Однако советую подать пирог с пылу с жару и с шариком пломбира — это очень вкусно", — говорит эксперт.

© iStock.com / Malisa Nicolau Шарлотка с яблоками, приготовленная на кефире © iStock.com / Malisa Nicolau Шарлотка с яблоками, приготовленная на кефире

Шарлотка на кефире Шарлотка на кефире — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и легко приготовить вкусный десерт. "Этот вариант традиционного пирога отличается мягкой и воздушной текстурой благодаря кефиру, который делает тесто особенно нежным. Рецепт прост в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков, поэтому он отлично подойдет для домашнего чаепития и уютных встреч с близкими", — говорит Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы". Ингредиенты 4 шт. яблоки 200 мл кефир 200 г сахар 400 г мука 2 шт. яйца 2 г разрыхлитель теста по вкусу соль по вкусу корица по вкусу ванильный сахар Приготовление 1. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. 2. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения пены. Постепенно добавлять кефир, медленно взбивая его венчиком или блендером. 3. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль, а затем аккуратно вмешать сухие ингредиенты в жидкую смесь до получения однородного теста. 4. В смазанную маслом форму выложить половину теста и распределить нарезанные яблоки равномерно по поверхности. При желании можно посыпать их корицей. Затем залить полученную массу оставшимся тестом. 5. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить в нее пирог. Выпекать 35-40 минут до появления золотистой корочки. 6. По готовности вытащить пирог из духовки и дать немного остыть. При подаче извлечь из формы и нарезать на кусочки — подавать можно как в теплом, так и в холодном виде.

Своим рецептом шарлотки на кефире поделился Ярослав Галков. Ингредиенты 3 шт. яйца 200 мл кефир 400 г мука просеянная 4 шт. яблоки 200 г сахар 8 г сода 15 г лимонный сок Приготовление 1. Яблоки вымыть и удалить сердцевину с косточками. Нарезать два яблока кубиками, а два других — тонкими ломтиками. Сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока. 2. Приготовить тесто: в миске смешать яйца с сахаром. Взбить их, используя миксер, до получения пенистой массы с растворенным сахаром. Затем добавить кефир и соду. Смешать ингредиенты, используя венчик. Постепенно всыпать просеянную муку и хорошо перемешать тесто венчиком после каждой добавленной порции муки. 3. Круглую форму диаметром 23 см застелить бумагой и смазать ее небольшим количеством растительного масла. Налить и равномерно распределить половину теста, затем выложить нарезанные кубиками яблоки. Сверху вылить оставшееся тесто. Погрузить в него тонкие ломтики яблок срезами вниз. 4. Поместить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Время выпекания зависит от особенностей духовки. Проверять на готовность, проколов деревянной зубочисткой. 5. Достать шарлотку из духовки, по желанию украсить её сахарной пудрой.

© iStock.com / A_Lein Пирог с абрикосами © iStock.com / A_Lein Пирог с абрикосами

Шарлотка с абрикосами Для приготовления шарлотки с абрикосами нужно выбирать спелые и крепкие плоды. Абрикосы хорошо сочетаются с орехами, поэтому можно добавить в тесто измельченный миндаль. Ингредиенты 1000 г абрикосы 4 шт. яйца 200 г сахар 160 г мука 2 г разрыхлитель по вкусу соль Приготовление 1. Плоды промыть, обсушить, разрезать на половинки, удалить косточки, нарезать дольками или кубиками. 2. Отделить белки яиц и убрать в холодильник до использования. А желтки взбить венчиком или миксером, постепенно добавляя сахар. Масса должна увеличиться в объеме и получиться однородной консистенции. 3. В полученную массу просеять муку и положить разрыхлитель, перемешать на низкой, а затем средней скорости. 4. Охлажденные белки взбить миксером, добавить щепотку соли, переложить к мучной массе и осторожно смешать. 5. В смазанную сливочным маслом форму выложить равномерно абрикосы и залить тестом. 6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

© iStock.com / Kerrick Пирог с яблоками, изюмом и творогом © iStock.com / Kerrick Пирог с яблоками, изюмом и творогом

Шарлотка с творогом Нежный и пышный пирог получается из творожного теста. Ингредиенты 4 шт. яйца 350 г творог 2 шт. яблоки 150 г молоко 70 г мука рисовая 60 г мука кукурузная 10 г разрыхлитель по вкусу ванилин по вкусу сахар Приготовление 1. Взбить венчиком в отдельной чашке яичные белки и сахар. 2. Соединить творог, муку, молоко, желтки, разрыхлитель, ванилин и смешать блендером до получения однородной массы. 3. Белки добавить в тесто и еще раз тщательно все перемешать. 4. Яблоки почистить и порезать дольками, затем тоже вмешать их в тесто. 5. Переложить тесто в смазанную маслом форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.

© iStock.com / Galina Sandalova Шарлотка с яблоками и сметаной © iStock.com / Galina Sandalova Шарлотка с яблоками и сметаной

Шарлотка со сметаной Пышная яблочная шарлотка на сметанном тесте получается особенно нежной. Ингредиенты 4 шт. яблоки 4 шт. яйца 200 г мука пшеничная 200 г сахар 200 мл сметана 2 г разрыхлитель Приготовление 1. Яблоки вымыть, очистить от кожуры и удалить сердцевину. Нарезать ровными ломтиками. 2. В отдельной чаше смешать яйца и сахар, взбить венчиком до пышности. 3. Смешать разрыхлитель и сметану. Лучше выбирать продукт жирностью 20-25%. 4. Просеянную пшеничную муку всыпать в готовую смесь, перемешать, чтобы не было комочков. 5. Вылить часть теста на дно формы для выпечки, положить слой нарезанных яблок и добавь оставшееся тесто. 6. Выпекать в заранее разогретой духовке до готовности.

© iStock.com / bhofack2 Пирог с персиками © iStock.com / bhofack2 Пирог с персиками

Шарлотка с персиками Готовить пирог лучше всего со свежими крепкими персиками, но можно использовать и консервированные. Ингредиенты 3 шт. яйца 90 г сахар 100 г мука 5 г разрыхлитель 5 шт. персики 10 г ванильный сахар по вкусу соль Приготовление 1. Промыть персики, очистить их от косточек и нарезать на произвольные кусочки. 2. Яйца соединить с ванильным и обычным сахаром, солью. Взбить до посветления и пышности. 3. Смешать муку с разрыхлителем и просеять эту смесь к яичной массе. Перемешать лопаткой до однородности теста. 4. В подготовленную форму вылить тесто, сверху выложить персики. 5. Прогреть духовку до 170 градусов, выпекать шарлотку 35-40 минут.

© iStock.com / alvarez Девушка наливает молоко в миску с мукой © iStock.com / alvarez Девушка наливает молоко в миску с мукой

Шарлотка на молоке Шарлотка на молоке получается очень нежная и пышная. Приготовить такую выпечку из доступных ингредиентов не составит труда. Ингредиенты 600 г яблоки 120 г мука 80 г сахар 3 шт. яйца 100 мл молоко 3 г разрыхлитель 1,5 г сода по вкусу ванилин Приготовление 1. Венчиком взбить молоко с яйцами и сахаром. 2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и содой, высыпать ванилин и перемешать тесто до однородности. 3. Мелко нарезанные яблоки выложить в тесто, все перемешать и вылить тесто в форму. 4. Выпекать шарлотку до образования румяной корочки около 20-30 минут.

© iStock.com / porosolka Шарлотка с грушей © iStock.com / porosolka Шарлотка с грушей

Шарлотка с грушей Ароматная грушевая шарлотка — отличный вариант для домашнего чаепития и украшение десертного меню. Груши придают выпечке особый аромат и нежный вкус. Ингредиенты 4 шт. груша 4 шт. яйца 200 г мука пшеничная 200 г сахар 30 г какао 5 г разрыхлитель Приготовление 1. Смешать яйца и сахар, взбить до образования пены. 2. В просеянную муку добавить разрыхлитель и какао, постепенно засыпать в яичную смесь. 3. Порезать груши слайсами и выложить их на дно формы, сверху вылить все тесто. 4. Выпекать до готовности в разогретой духовке на 180 градусов.

© iStock.com / DebbiSmirnoff Пирог с ягодами © iStock.com / DebbiSmirnoff Пирог с ягодами

Шарлотка с ягодами Для приготовления шарлотки можно взять различные ягоды: вишню, сливу, клубнику или малину. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные. Ингредиенты 2 шт. яйцо 200 г сахар 150 г мука пшеничная 150 мл кефир 3 г разрыхлитель теста 300 г ягода любая 30 г масло сливочное 15 г хлопья овсяные Приготовление 1. Яйца взбить с сахаром до увеличения объёма. 2. Добавить к яичной смеси кефир и перемешать. 3. Сверху просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто миксером. 4. Смазать форму сливочным маслом, посыпать дно овсяными хлопьями. 5. Вылить тесто в форму, сверху выложить ягоды. 6. Духовку нагреть до 180 градусов, выпекать пирог до готовности.

© iStock.com / Maksims Grigorjevs Шарлотка с яблоками и корицей © iStock.com / Maksims Grigorjevs Шарлотка с яблоками и корицей

Шарлотка в мультиварке Вкусная шарлотка с яблоками готовится в мультиварке немного дольше — 50 минут, но получается пышной и тающей во рту. Ингредиенты 4 шт. яблоки 4 шт. яйца 200 г мука 200 г сахар 2 г разрыхлитель Приготовление 1. Нарезать яблоки крупными кусочками и выложить на дно чаши мультиварки. 2. Взбить венчиком яйца и сахар до образования воздушной массы. 3. Муку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить в яичную смесь. 4. Вылить тесто на яблоки, закрыть крышку и выпекать на режиме "Выпечка". 5. Екатерина Рублева, фудфотораф, фудстилист и кулинарный блогер добавляет, что в приготовлении шарлотки в мультиварке есть небольшой секрет. "Не нужно открывать крышку по окончании программы, а оставить шарлотку еще на какое-то время в мультиварке, минут на 20-30. Этого будет достаточно, чтобы пирог так сказать "дошел", он точно не осядет, а верхушка будет очень красиво выглядеть, иметь пористую поверхность", — говорит эксперт.

© iStock.com / Rostislav_Sedlacek Девушка использует микроволновую печь © iStock.com / Rostislav_Sedlacek Девушка использует микроволновую печь

Шарлотка в микроволновке Ингредиенты 4 шт. яйца 200 г сахар 200 г мука 5 г разрыхлитель 3 шт. яблоки Приготовление 1. Яйца взбить с сахаром до образования светлой пены. 2. Постепенно добавить муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая. 3. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками. 4. Форму смазать маслом и выложить на дно половину яблок. 5. Залить яблоки тестом и сверху выложить оставшиеся яблоки. 6. Поставить форму в микроволновую печь на максимальную мощность на 5-7 минут. 7. Проверить готовность шарлотки зубочисткой: она должна быть сухой. 8. Дать шарлотке немного остыть перед подачей.

© iStock.com / gwenael le vot Пирог с персиками на сковороде © iStock.com / gwenael le vot Пирог с персиками на сковороде

Нежный яблочный пирог можно быстро приготовить и на сковороде. Ингредиенты 3 шт. яйца 100 г мука 30 г масло сливочное 90 г сахар 10 г ванильный сахар 5 г разрыхлитель 2 шт. яблоки Приготовление 1. Подготовить яблоки: очистить от плотной кожуры и удалить сердцевину, нарезать на слайсы 2. Выложить на сковороду сливочное масло и растопить на среднем огне. 3. Добавить сахар к маслу, дождаться пока он полностью растворится, мешать его не нужно. 4. Выложить в образовавшуюся карамель яблоки, обжарить их до мягкости и корочки. 5. Взбить яйца с ванильным сахаром до посветления и пышности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, тщательно перемешать тесто до однородности. 6. Карамелизированые яблоки равномерно залить тестом. 7. Готовить пирог на медленном огне под крышкой 15-20 минут. 8. Когда шарлотка пропечется, аккуратно отделить ее от сковородки по краям и перевернуть. 9. Обжаривать со второй стороны около 10 минут до появления золотистой корочки.

© iStock.com / Andrey Nikitin Шарлотка © iStock.com / Andrey Nikitin Шарлотка

ПП шарлотка Диетический вариант шарлотки с яблоками менее калорийный, чем классический. Пшеничную муку можно заменить рисовой, овсяной или кукурузной, а в качестве основного ингредиента использовать нежирный творог. Ингредиенты 400 г творог 4 шт. яйца 110 г овсяная мука 3 шт. яблоки 2 г разрыхлитель по вкусу корица по вкусу сахар Приготовление 1. Творог пробить погружным блендером до получения ровной, однородной творожной массы. 2. Яйца взбить блендером до образования густой пены. 3. Яичную смесь соединить с творогом и добавить муку, разрыхлитель, корицу. 4. Перемешать творожное тесто, оно получается достаточно густым. 5. Яблоки очистить и порезать кубиками, выложить их к тесту, перемешать. 6. Форму для выпечки смазать маслом или присыпать мукой. Выложить тесто и равномерно распределить. 7. Творожную шарлотку выпекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Советы кулинаров

Сергей Веревкин отмечает, что идеальная посуда для выпечки пирога — чугунная или металлическая, в ней бисквит пропекается равномерно. В силиконовых формах тесто быстро схватывается снаружи, но внутри может остаться сырым.

Ярослав Галков дал несколько советов, которые помогут приготовить идеальную шарлотку: