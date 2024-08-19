В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак
В Севастополе установили 91 из планируемых 600 спецукрытий от ракетных атак
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай возможных ракетных атак на город, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
После атаки ракетами ATACMS в конце июня на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий.
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"Установлено 91 укрытие: 51 на остановках и 40 – в парках и скверах", – доложил Краснокутский на аппаратном совещании правительства Севастополя.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.