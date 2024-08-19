https://ria.ru/20240819/sevastopol-1967029100.html

В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак

В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак - РИА Новости, 19.08.2024

В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак

В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай возможных ракетных атак на город, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:09

2024-08-19T12:09

2024-08-19T12:09

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай возможных ракетных атак на город, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. После атаки ракетами ATACMS в конце июня на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий. "Установлено 91 укрытие: 51 на остановках и 40 – в парках и скверах", – доложил Краснокутский на аппаратном совещании правительства Севастополя. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети. Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.

https://ria.ru/20240628/ukrytie-1956135156.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность