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В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sevastopol-1967029100.html
В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак
В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак - РИА Новости, 19.08.2024
В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак
В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай возможных ракетных атак на город, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:09
2024-08-19T12:09
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай возможных ракетных атак на город, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. После атаки ракетами ATACMS в конце июня на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий. "Установлено 91 укрытие: 51 на остановках и 40 – в парках и скверах", – доложил Краснокутский на аппаратном совещании правительства Севастополя. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети. Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.
https://ria.ru/20240628/ukrytie-1956135156.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай ракетных атак

В Севастополе установили 91 из планируемых 600 спецукрытий от ракетных атак

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе установили 91 специальное укрытие на случай возможных ракетных атак на город, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
После атаки ракетами ATACMS в конце июня на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что планируется установить около 600 бетонных укрытий.
«
"Установлено 91 укрытие: 51 на остановках и 40 – в парках и скверах", – доложил Краснокутский на аппаратном совещании правительства Севастополя.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Заксобрание города 1 июля утвердило превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ, в частности, появился сигнал "баллистика", который подразумевает, что у людей есть до трех минут, чтобы проследовать в укрытие.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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