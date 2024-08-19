https://ria.ru/20240819/servis-1967163849.html

В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн

В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн - РИА Новости, 19.08.2024

В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн

Новую электронную услугу, в рамках которой предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) онлайн, запустили РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:01

2024-08-19T19:01

2024-08-19T19:01

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новую электронную услугу, в рамках которой предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) онлайн, запустили на региональном портале госуслуг в Подмосковье в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В подмосковном ЦУР "Бизнес", помимо решения индивидуальных вопросов предпринимателей, специалисты выявляют и системные проблемы. Так, специалисты ЦУР "Бизнес" получили порядка 80 обращений по вопросам оформления договоров на вывоз ТКО и выявили системную проблему, связанную с отсутствием единого окна и механизма получения услуги, необходимостью заключения договоров в бумажном виде и затягиванием сроков", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в результате совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Мингосуправлением региона была проведена работа по созданию нового сервиса для бизнеса. На данный момент он запущен в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора. По ее словам, позже планируется подключить к сервису и других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО. Это бесплатная услуга, срок ее оказания составляет 15 рабочих дней. Результат можно будет получить через личный кабинет в виде электронного документа. "Действительно, сейчас услуга запущена в рамках пилотного проекта на базе Рузского регионального оператора. Такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время", — сообщил заместитель председателя правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Кроме того, он отметил, что механизм достаточно простой и прозрачный для бизнеса. Планируется, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других операторов Подмосковья. Предприниматели могут воспользоваться сервисом онлайн. Нужно заполнить форму и приложить необходимые документы, региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Позже оператор должен принять решение по заявлению, подписать договор и направить предпринимателю.

https://ria.ru/20240819/mesta-1967160695.html

https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967062551.html

https://radiosputnik.ru/20240819/uslugi-1967094502.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье)