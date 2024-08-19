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В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн - РИА Новости, 19.08.2024
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19:01 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/servis-1967163849.html
В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн
В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн - РИА Новости, 19.08.2024
В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн
Новую электронную услугу, в рамках которой предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) онлайн, запустили РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:01
2024-08-19T19:01
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новую электронную услугу, в рамках которой предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) онлайн, запустили на региональном портале госуслуг в Подмосковье в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В подмосковном ЦУР "Бизнес", помимо решения индивидуальных вопросов предпринимателей, специалисты выявляют и системные проблемы. Так, специалисты ЦУР "Бизнес" получили порядка 80 обращений по вопросам оформления договоров на вывоз ТКО и выявили системную проблему, связанную с отсутствием единого окна и механизма получения услуги, необходимостью заключения договоров в бумажном виде и затягиванием сроков", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в результате совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Мингосуправлением региона была проведена работа по созданию нового сервиса для бизнеса. На данный момент он запущен в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора. По ее словам, позже планируется подключить к сервису и других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО. Это бесплатная услуга, срок ее оказания составляет 15 рабочих дней. Результат можно будет получить через личный кабинет в виде электронного документа. "Действительно, сейчас услуга запущена в рамках пилотного проекта на базе Рузского регионального оператора. Такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время", — сообщил заместитель председателя правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Кроме того, он отметил, что механизм достаточно простой и прозрачный для бизнеса. Планируется, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других операторов Подмосковья. Предприниматели могут воспользоваться сервисом онлайн. Нужно заполнить форму и приложить необходимые документы, региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Позже оператор должен принять решение по заявлению, подписать договор и направить предпринимателю.
https://ria.ru/20240819/mesta-1967160695.html
https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967062551.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн

В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн

© Фото : Пресс-служба правительства и губернатора Московской областиВ Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн
В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
В Подмосковье появился сервис по заключению договора на вывоз мусора онлайн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новую электронную услугу, в рамках которой предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) онлайн, запустили на региональном портале госуслуг в Подмосковье в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В подмосковном ЦУР "Бизнес", помимо решения индивидуальных вопросов предпринимателей, специалисты выявляют и системные проблемы. Так, специалисты ЦУР "Бизнес" получили порядка 80 обращений по вопросам оформления договоров на вывоз ТКО и выявили системную проблему, связанную с отсутствием единого окна и механизма получения услуги, необходимостью заключения договоров в бумажном виде и затягиванием сроков", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что в результате совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Мингосуправлением региона была проведена работа по созданию нового сервиса для бизнеса. На данный момент он запущен в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора.
По ее словам, позже планируется подключить к сервису и других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО.
Это бесплатная услуга, срок ее оказания составляет 15 рабочих дней. Результат можно будет получить через личный кабинет в виде электронного документа.
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"Действительно, сейчас услуга запущена в рамках пилотного проекта на базе Рузского регионального оператора. Такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время", — сообщил заместитель председателя правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Кроме того, он отметил, что механизм достаточно простой и прозрачный для бизнеса. Планируется, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других операторов Подмосковья.
Предприниматели могут воспользоваться сервисом онлайн. Нужно заполнить форму и приложить необходимые документы, региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Позже оператор должен принять решение по заявлению, подписать договор и направить предпринимателю.
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