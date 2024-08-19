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СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня - РИА Новости, 19.08.2024
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01:22 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html
СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня
СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня
Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, поэтому есть сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T01:22
2024-08-19T01:22
израиль
египет
сша
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, поэтому есть сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов. "Даже если соглашение будет достигнуто, существуют широко распространенные сомнения в том, что оно приведет к окончанию войны в Газе из-за двусмысленности в его формулировках", - пишет издание. Как пишет газета, проект предусматривает, что после того, как ХАМАС освободит большую часть заложников, в течение первых шести недель прекращения огня Израиль и ХАМАС вступят в переговоры о постоянном прекращении огня. Однако источники сообщили, что если Израиль определит, что эти переговоры провалились, он может возобновить свои военные операции в секторе Газа. Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html
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израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, США, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня

WP: из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, поэтому есть сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов.
«
"Даже если соглашение будет достигнуто, существуют широко распространенные сомнения в том, что оно приведет к окончанию войны в Газе из-за двусмысленности в его формулировках", - пишет издание.
Дым на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
ЦАХАЛ обстрелял съемочную группу турецкого телеканала в Газе
Вчера, 20:04
Как пишет газета, проект предусматривает, что после того, как ХАМАС освободит большую часть заложников, в течение первых шести недель прекращения огня Израиль и ХАМАС вступят в переговоры о постоянном прекращении огня. Однако источники сообщили, что если Израиль определит, что эти переговоры провалились, он может возобновить свои военные операции в секторе Газа.
Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Делегации Египта, Катара и США заявили о конструктивных переговорах по Газе
16 августа, 17:19
 
ИзраильЕгипетСШАБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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