СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня
WP: из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, поэтому есть сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов.
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"Даже если соглашение будет достигнуто, существуют широко распространенные сомнения в том, что оно приведет к окончанию войны в Газе из-за двусмысленности в его формулировках", - пишет издание.
Как пишет газета, проект предусматривает, что после того, как ХАМАС освободит большую часть заложников, в течение первых шести недель прекращения огня Израиль и ХАМАС вступят в переговоры о постоянном прекращении огня. Однако источники сообщили, что если Израиль определит, что эти переговоры провалились, он может возобновить свои военные операции в секторе Газа.
Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.