https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html

СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня

СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня

Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, поэтому есть сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T01:22

2024-08-19T01:22

2024-08-19T01:22

израиль

египет

сша

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, поэтому есть сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов. "Даже если соглашение будет достигнуто, существуют широко распространенные сомнения в том, что оно приведет к окончанию войны в Газе из-за двусмысленности в его формулировках", - пишет издание. Как пишет газета, проект предусматривает, что после того, как ХАМАС освободит большую часть заложников, в течение первых шести недель прекращения огня Израиль и ХАМАС вступят в переговоры о постоянном прекращении огня. Однако источники сообщили, что если Израиль определит, что эти переговоры провалились, он может возобновить свои военные операции в секторе Газа. Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html

https://ria.ru/20240816/gaza-1966652921.html

израиль

египет

сша

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израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире