Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров
МИД: Россия ввела персональные санкции против британских аналитических центров
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва ввела персональные санкций в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, заявил МИД РФ.
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"Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию. Все это свидетельствует о настрое пропитанного русофобией британского политического истеблишмента на дальнейшее жесткое системное противостояние России. Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля", - заявил МИД РФ.
Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране, отметили в министерстве.
В этой связи Россия приняла решение о включении в ответный "стоп-лист" представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию. В этом листе 32 фамилии.