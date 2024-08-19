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Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров - РИА Новости, 19.08.2024
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15:27 19.08.2024 (обновлено: 15:49 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/sanktsii-1967098206.html
Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров
Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров - РИА Новости, 19.08.2024
Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров
Москва ввела персональные санкций в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, заявил МИД РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:27
2024-08-19T15:49
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва ввела персональные санкций в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, заявил МИД РФ."Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию. Все это свидетельствует о настрое пропитанного русофобией британского политического истеблишмента на дальнейшее жесткое системное противостояние России. Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля", - заявил МИД РФ.Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране, отметили в министерстве.В этой связи Россия приняла решение о включении в ответный "стоп-лист" представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию. В этом листе 32 фамилии.
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Россия, Москва, Великобритания, Лондон, Политика
Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров

МИД: Россия ввела персональные санкции против британских аналитических центров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва ввела персональные санкций в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, заявил МИД РФ.
«
"Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию. Все это свидетельствует о настрое пропитанного русофобией британского политического истеблишмента на дальнейшее жесткое системное противостояние России. Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля", - заявил МИД РФ.
Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране, отметили в министерстве.
В этой связи Россия приняла решение о включении в ответный "стоп-лист" представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию. В этом листе 32 фамилии.
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