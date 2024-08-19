https://ria.ru/20240819/rossiya-1967100439.html

Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки

Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки - РИА Новости, 19.08.2024

Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки

Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:32

2024-08-19T15:32

2024-08-19T16:33

общество

тульская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея"."Розыгрыш гарантированного суперприза в сто миллионов рублей состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража одной из флагманских лотерей", — уточняет издание.Добавляется, что деньги победители поделили пополам.Обладатели денежного приза купили билеты купили в почтовых отделениях, говорится в статье.

https://ria.ru/20240812/rossiya-1965752023.html

тульская область

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общество, тульская область