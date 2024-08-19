https://ria.ru/20240819/rossiya-1967100439.html
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки - РИА Новости, 19.08.2024
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки
Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:32
2024-08-19T15:32
2024-08-19T16:33
общество
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея"."Розыгрыш гарантированного суперприза в сто миллионов рублей состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража одной из флагманских лотерей", — уточняет издание.Добавляется, что деньги победители поделили пополам.Обладатели денежного приза купили билеты купили в почтовых отделениях, говорится в статье.
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965752023.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тульская область
Общество, Тульская область
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки
АиФ: два жителя Псковской и Тульской областей выиграли по 50 млн руб в лотерею