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Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки - РИА Новости, 19.08.2024
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15:32 19.08.2024 (обновлено: 16:33 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967100439.html
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки - РИА Новости, 19.08.2024
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки
Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:32
2024-08-19T16:33
общество
тульская область
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея"."Розыгрыш гарантированного суперприза в сто миллионов рублей состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража одной из флагманских лотерей", — уточняет издание.Добавляется, что деньги победители поделили пополам.Обладатели денежного приза купили билеты купили в почтовых отделениях, говорится в статье.
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965752023.html
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общество, тульская область
Общество, Тульская область
Жители двух российских областей сказочно разбогатели после одной покупки

АиФ: два жителя Псковской и Тульской областей выиграли по 50 млн руб в лотерею

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДевушка пересчитывает деньги
Девушка пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею сто миллионов рублей, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея".
"Розыгрыш гарантированного суперприза в сто миллионов рублей состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража одной из флагманских лотерей", — уточняет издание.
Добавляется, что деньги победители поделили пополам.
Обладатели денежного приза купили билеты купили в почтовых отделениях, говорится в статье.
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ОбществоТульская область
 
 
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