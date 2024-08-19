https://ria.ru/20240819/rossiya-1967059018.html

Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка

Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка - РИА Новости, 19.08.2024

Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка

Около четверти россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:35

2024-08-19T13:35

2024-08-19T14:55

общество

россия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Около четверти россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и страховой компании "Росгосстрах Жизнь"."Согласно результатам опроса, 15 процентов опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12 процентов — на полгода и больше", — отмечается в исследовании.В исследовании подчеркивается, что люди с финансовой подушкой — это чаще всего квалифицированные специалисты или руководители, которые проживают в городах-миллионниках и имеют высшее образование.В то же время 27 процентов респондентов раскрыли, что их накоплений хватит на один-два месяца, а 17 не смогут прожить без дохода более недели.Опрос был проведен в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

https://ria.ru/20240418/nakopleniya-1940766235.html

https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html

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общество, россия