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Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка - РИА Новости, 19.08.2024
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13:35 19.08.2024 (обновлено: 14:55 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967059018.html
Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка
Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка - РИА Новости, 19.08.2024
Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка
Около четверти россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:35
2024-08-19T14:55
общество
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Около четверти россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и страховой компании "Росгосстрах Жизнь"."Согласно результатам опроса, 15 процентов опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12 процентов — на полгода и больше", — отмечается в исследовании.В исследовании подчеркивается, что люди с финансовой подушкой — это чаще всего квалифицированные специалисты или руководители, которые проживают в городах-миллионниках и имеют высшее образование.В то же время 27 процентов респондентов раскрыли, что их накоплений хватит на один-два месяца, а 17 не смогут прожить без дохода более недели.Опрос был проведен в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
https://ria.ru/20240418/nakopleniya-1940766235.html
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общество, россия
Общество, Россия
Стало известно, у скольких россиян есть финансовая подушка

РБК: у 27 процентов россиян есть финансовая подушка на срок более трех месяцев

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Около четверти россиян имеют накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и страховой компании "Росгосстрах Жизнь".
"Согласно результатам опроса, 15 процентов опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12 процентов — на полгода и больше", — отмечается в исследовании.
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В исследовании подчеркивается, что люди с финансовой подушкой — это чаще всего квалифицированные специалисты или руководители, которые проживают в городах-миллионниках и имеют высшее образование.
В то же время 27 процентов респондентов раскрыли, что их накоплений хватит на один-два месяца, а 17 не смогут прожить без дохода более недели.
Опрос был проведен в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
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