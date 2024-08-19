https://ria.ru/20240819/rossijane-1967104464.html
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 184 миллиона рублей
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 184 миллиона рублей - РИА Новости, 19.08.2024
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" 184 миллиона рублей
Россияне передали в фонд "Все для Победы!" более 184 миллионов рублей в рамках сбора "Защитникам Курской области", средства идут на закупку техники для бойцов,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:42
2024-08-19T15:42
2024-08-19T15:43
курская область
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владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россияне передали в фонд "Все для Победы!" более 184 миллионов рублей в рамках сбора "Защитникам Курской области", средства идут на закупку техники для бойцов, сообщила пресс-служба Народного фронта. Переданные в фонд средства идут на закупку систем радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и FPV-дронов, тепловизоров, цифровых прицелов, медикаментов и много другого, уточнили в пресс-службе. "Представители Народного фронта в рамках специального сбора "Защитникам Курской области" фонда "Все для Победы!" передают военнослужащим, обороняющим границы Курской области, необходимое оборудование и экипировку", - говорится в сообщении. Так, бойцам штурмового подразделения передали дроны-камикадзе, квадрокоптеры, антидроновые ружья, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и системы РЭБ "Гроза". Бойцы из Воздушно-космических сил и пограничники получили коптеры, бронежилеты, каски, тепловизионные прицелы, спальные мешки и аптечки. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов
Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Надежные люди
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россияне передали в фонд "Все для Победы!" более 184 миллионов рублей в рамках сбора "Защитникам Курской области", средства идут на закупку техники для бойцов, сообщила пресс-служба Народного фронта.
Переданные в фонд средства идут на закупку систем радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и FPV-дронов, тепловизоров, цифровых прицелов, медикаментов и много другого, уточнили в пресс-службе.
"Представители Народного фронта в рамках специального сбора "Защитникам Курской области" фонда "Все для Победы!" передают военнослужащим, обороняющим границы Курской области
, необходимое оборудование и экипировку", - говорится в сообщении.
Так, бойцам штурмового подразделения передали дроны-камикадзе, квадрокоптеры, антидроновые ружья, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и системы РЭБ "Гроза". Бойцы из Воздушно-космических сил и пограничники получили коптеры, бронежилеты, каски, тепловизионные прицелы, спальные мешки и аптечки.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.