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Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским - РИА Новости, 19.08.2024
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15:58 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rossija-1967108990.html
Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским
Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским - РИА Новости, 19.08.2024
Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским
Иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, соответствующий указ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:58
2024-08-19T15:58
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией... постановляю: представить право обратиться с заявлением о выдаче решения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам неприятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, предусмотренным Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским

Путин разрешил иностранцам жить в России без подтверждения владения русским

© AP Photo / Al GrilloЗанятие на русском языке в начальной школе в Аляске
Занятие на русском языке в начальной школе в Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Al Grillo
Занятие на русском языке в начальной школе в Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией... постановляю: представить право обратиться с заявлением о выдаче решения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам неприятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, предусмотренным Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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