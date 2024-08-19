Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским
Путин разрешил иностранцам жить в России без подтверждения владения русским
© AP Photo / Al GrilloЗанятие на русском языке в начальной школе в Аляске
© AP Photo / Al Grillo
Занятие на русском языке в начальной школе в Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией... постановляю: представить право обратиться с заявлением о выдаче решения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам неприятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, предусмотренным Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
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