https://ria.ru/20240819/rossija-1967108990.html

Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским

Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским - РИА Новости, 19.08.2024

Иностранцы смогут жить в России без подтверждения владения русским

Иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, соответствующий указ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:58

2024-08-19T15:58

2024-08-19T15:58

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией... постановляю: представить право обратиться с заявлением о выдаче решения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам неприятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, предусмотренным Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество