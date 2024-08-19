https://ria.ru/20240819/renovatsiya-1967118297.html

Челябинская область поэтапно переходит к масштабной реновации атомгородов

Челябинская область поэтапно переходит к масштабной реновации атомгородов - РИА Новости, 19.08.2024

Челябинская область поэтапно переходит к масштабной реновации атомгородов

Челябинская область поэтапно переходит к масштабной реновации атомных городов региона, так, в Снежинском городском округе в ближайшие 3 года существенно... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:17

2024-08-19T16:17

2024-08-19T16:17

челябинская область

снежинск

озерск

алексей текслер

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Челябинская область поэтапно переходит к масштабной реновации атомных городов региона, так, в Снежинском городском округе в ближайшие 3 года существенно обновится пешеходная инфраструктура, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. По данным пресс-службы, в правительстве региона состоялось подписание соглашения по реализации проекта "Наш дом - наш двор - наш город" на период 2024-2026 годов. Так, в результате реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, в Снежинском городском округе за 3 года будет существенно обновлена пешеходная инфраструктура. "Нашу инициативу поддержал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев. По сути, это программа совместных действий по масштабной реновации общественных городских пространств, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. По словам главы региона, за 3 года планируется сделать "рывок, привести город в порядок". "Это в дополнение к тем программам, которые мы сегодня реализуем: это и инициативное бюджетирование, и "Формирование комфортной городской среды", и программа дорожных работ, "Дорожный рывок" – все вместе даст существенный импульс улучшению качества городской среды в Снежинском городском округе", - сказал губернатор. В рамках мероприятий, прописанных в соглашении, планируется привести в порядок более 94 тыс. кв. м тротуаров Снежинска, поясняет пресс-служба. Соглашением в течение 3 лет предусмотрена реконструкция дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели суммарно (из областного бюджета и ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Забабахина") будет направлено 315 млн рублей: 70% ежегодно будет выделять область, 30% – федеральный ядерный центр, отмечается в сообщении. Глава региона отметил изменения, которые произошли за последнее время в Снежинске: проведено комплексное благоустройство парка культуры и отдыха, реконструкция спортобъектов на территории стадиона им. Гагарина, значительно увеличено финансирование дорожных работ, отремонтированы важнейшие транспортные артерии города, строится новое жилье, а также реализуется совместная программа с "Росатомом" "Новый Снежинск". Проект "Наш дом - наш двор - наш город" даст новый импульс развитию города, отметил он. По словам главы Снежинского городского округа Андрея Пульникова, у жителей города есть запрос на комфортную среду. "Сегодня у жителей есть запрос на комфортную, безопасную городскую среду. У нас пешеходный трафик большой, поэтому те масштабные изменения, которые Снежинску предстоит сделать, замечательные, люди это увидят и оценят. Наша задача, чтобы люди хотели оставаться жить в Снежинске. Программа уже начала реализовываться", – цитирует пресс-служба правительства слова Пульникова. Гендиректор всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина Михаил Железнов добавил, что все, что в Снежинске происходит, касается каждого сотрудника ядерного центра. "Мы вместе с администрацией города при поддержке Алексея Леонидовича с удовольствием решаем все задачи, которые нужно решить, чтобы жизнь в городе Снежинске была комфортной и удобной, чтобы город был в числе лидеров по благоустройству, по созданию общественных пространств. Уверен, что при такой поддержке мы это сделаем. Данный проект – одна лишь его часть, в Снежинске сейчас много делается при поддержке Алексея Леонидовича, в этом году беспрецедентно ситуация стала меняться в лучшую сторону", – цитирует пресс-служба слова Железнова. По данным правительства региона, Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием для обновления городской инфраструктуры. Ранее соответствующие соглашения были подписаны между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий "Росатома" (ФГУП ПО "Маяк", ФГУП "Приборостроительный завод").

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https://ria.ru/20240807/sportkompleks-1964620886.html

https://ria.ru/20240710/razrabotki-1958837168.html

снежинск

озерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

снежинск, озерск, алексей текслер, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"