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ПВР в Тульской области приняли 600 жителей курского приграничья - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pvr-1967133994.html
ПВР в Тульской области приняли 600 жителей курского приграничья
ПВР в Тульской области приняли 600 жителей курского приграничья - РИА Новости, 19.08.2024
ПВР в Тульской области приняли 600 жителей курского приграничья
Пункты временного размещения Тульской области приняли 600 жителей приграничных территорий Курской области, в том числе 294 ребенка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:02
2024-08-19T17:02
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
тульская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Пункты временного размещения Тульской области приняли 600 жителей приграничных территорий Курской области, в том числе 294 ребенка, сообщила пресс-служба регионального правительства. "По поручению (врио губернатора - ред.) Дмитрия Миляева с 9 августа в регионе развернуто 17 пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Курской области. В них проживают 600 человек, в том числе 294 ребенка… В МЧС и Роспотребнадзор направлены документы для согласования еще 11 объектов для размещения курян общей вместимостью до 500 человек. Еще 287 жителей Курской области разместились у родственников", - говорится в сообщении на сайте областного правительства. Уточняется, что всех проживающих обеспечивают горячим питанием. Для прибывших жителей Курской области в Тульской области организовали культурную программу с посещением выставок, музеев, парков и концертов. В ПВР будут созданы мини-библиотеки. По данным пресс-службы регионального правительства, списки зачисленных в тульские детские сады, школы и коллежи детей из Курской области будут сформированы 29 августа. По поручению врио губернатора, руководству Белгородской и Курской областей направят информацию о количестве дополнительных ПВР и наличии свободных мест в детских лагерях Тульской области с 1 сентября. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/pvr-1966638882.html
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общество, курская область, россия, тульская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Тульская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ПВР в Тульской области приняли 600 жителей курского приграничья

ПВР Тульской области приняли 600 жителей приграничных территорий Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пункт временного размещения. Архивное фото
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ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Пункты временного размещения Тульской области приняли 600 жителей приграничных территорий Курской области, в том числе 294 ребенка, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"По поручению (врио губернатора - ред.) Дмитрия Миляева с 9 августа в регионе развернуто 17 пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Курской области. В них проживают 600 человек, в том числе 294 ребенка… В МЧС и Роспотребнадзор направлены документы для согласования еще 11 объектов для размещения курян общей вместимостью до 500 человек. Еще 287 жителей Курской области разместились у родственников", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.
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Более десяти тысяч жителей Курской области разместили в ПВР
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Уточняется, что всех проживающих обеспечивают горячим питанием. Для прибывших жителей Курской области в Тульской области организовали культурную программу с посещением выставок, музеев, парков и концертов. В ПВР будут созданы мини-библиотеки.
По данным пресс-службы регионального правительства, списки зачисленных в тульские детские сады, школы и коллежи детей из Курской области будут сформированы 29 августа. По поручению врио губернатора, руководству Белгородской и Курской областей направят информацию о количестве дополнительных ПВР и наличии свободных мест в детских лагерях Тульской области с 1 сентября.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияТульская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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