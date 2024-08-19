https://ria.ru/20240819/pvo-1967057327.html

Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки

Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 19.08.2024

Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки

Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:29

2024-08-19T13:29

2024-08-19T13:29

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30161 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17340 танков и других боевых бронированных машин, 1412 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13415 орудий полевой артиллерии и минометов, 24919 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240818/tsekh-1966879176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)