https://ria.ru/20240819/pvo-1967057327.html
Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 19.08.2024
Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:29
2024-08-19T13:29
2024-08-19T13:29
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30161 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17340 танков и других боевых бронированных машин, 1412 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13415 орудий полевой артиллерии и минометов, 24919 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS за сутки
МО РФ: ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотников за сутки