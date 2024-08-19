https://ria.ru/20240819/putin-1967092104.html

Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана

Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024

Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана

Российские компании чувствуют себя хорошо на рынке Азербайджана, они работают успешно и имеют перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин по... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:08

2024-08-19T15:08

2024-08-19T19:02

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Российские компании чувствуют себя хорошо на рынке Азербайджана, они работают успешно и имеют перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров."Россия входит в число крупнейших инвесторов, как я уже говорил, и мы этому только рады. На азербайджанском рынке наши компании чувствую себя вполне комфортно. Это и компания "Лукойл", и "Камаз", который организовал сборочное производство, "Солярис", "УАЗ", в общем, они работают успешно и есть перспективы развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия", - сказал Путин.В понедельник в присутствии президентов России и Азербайджана Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) подписали соглашение об инвестиционной поддержке выхода российских компаний на азербайджанский рынок и привлечении азербайджанского бизнеса в Россию.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Россия осуществила более 10 миллиардов долларов инвестиций в Азербайджан в последнее время и фонд видит большой потенциал в инвестиционном сотрудничестве между странами. Он также отметил, что российские компании проявляют интерес к возможностям промышленного производства в Азербайджане, к инвестициям в туризм там.

https://ria.ru/20240819/putin-1967091653.html

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азербайджан, россия, экономика, владимир путин, в мире