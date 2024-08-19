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Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
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15:08 19.08.2024 (обновлено: 19:02 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967092104.html
Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана
Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана
Российские компании чувствуют себя хорошо на рынке Азербайджана, они работают успешно и имеют перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин по... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:08
2024-08-19T19:02
азербайджан
россия
экономика
владимир путин
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Российские компании чувствуют себя хорошо на рынке Азербайджана, они работают успешно и имеют перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров."Россия входит в число крупнейших инвесторов, как я уже говорил, и мы этому только рады. На азербайджанском рынке наши компании чувствую себя вполне комфортно. Это и компания "Лукойл", и "Камаз", который организовал сборочное производство, "Солярис", "УАЗ", в общем, они работают успешно и есть перспективы развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия", - сказал Путин.В понедельник в присутствии президентов России и Азербайджана Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) подписали соглашение об инвестиционной поддержке выхода российских компаний на азербайджанский рынок и привлечении азербайджанского бизнеса в Россию.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Россия осуществила более 10 миллиардов долларов инвестиций в Азербайджан в последнее время и фонд видит большой потенциал в инвестиционном сотрудничестве между странами. Он также отметил, что российские компании проявляют интерес к возможностям промышленного производства в Азербайджане, к инвестициям в туризм там.
https://ria.ru/20240819/putin-1967091653.html
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азербайджан, россия, экономика, владимир путин, в мире
Азербайджан, Россия, Экономика, Владимир Путин, В мире
Путин отметил перспективы для российских компаний на рынке Азербайджана

Путин: на рынке Азербайджана компании чувствуют себя комфортно, есть перспективы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Российские компании чувствуют себя хорошо на рынке Азербайджана, они работают успешно и имеют перспективы развития, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
"Россия входит в число крупнейших инвесторов, как я уже говорил, и мы этому только рады. На азербайджанском рынке наши компании чувствую себя вполне комфортно. Это и компания "Лукойл", и "Камаз", который организовал сборочное производство, "Солярис", "УАЗ", в общем, они работают успешно и есть перспективы развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия", - сказал Путин.
В понедельник в присутствии президентов России и Азербайджана Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) подписали соглашение об инвестиционной поддержке выхода российских компаний на азербайджанский рынок и привлечении азербайджанского бизнеса в Россию.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Россия осуществила более 10 миллиардов долларов инвестиций в Азербайджан в последнее время и фонд видит большой потенциал в инвестиционном сотрудничестве между странами. Он также отметил, что российские компании проявляют интерес к возможностям промышленного производства в Азербайджане, к инвестициям в туризм там.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли
Вчера, 15:06
 
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