https://ria.ru/20240819/proekty-1966980228.html

Минск согласовал с Россией 27 проектов по импортозамещению

Минск согласовал с Россией 27 проектов по импортозамещению - РИА Новости, 19.08.2024

Минск согласовал с Россией 27 проектов по импортозамещению

Белоруссия согласовала с Россией 27 импортозамещающих проектов в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:09

2024-08-19T09:09

2024-08-19T09:09

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

минск

белоруссия

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовала с Россией 27 импортозамещающих проектов в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. "Реализация проектов по импортозамещению. С Россией согласовано 27 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 168 миллиардов российских рублей, в том числе за счет привлечения государственного российского кредита в объеме 105 миллиардов (российских - ред.) рублей", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". По словам Каранкевича, 25 проектов находятся в стадии реализации, идет освоение выделенных средств. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны также обсуждают открытие еще одной кредитной линии примерно на такую же сумму для реализации новых проектов.

https://ria.ru/20240731/minjusty-1963222277.html

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, минск, белоруссия