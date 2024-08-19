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Минск согласовал с Россией 27 проектов по импортозамещению
Минск согласовал с Россией 27 проектов по импортозамещению - РИА Новости, 19.08.2024
Минск согласовал с Россией 27 проектов по импортозамещению
Белоруссия согласовала с Россией 27 импортозамещающих проектов в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:09
2024-08-19T09:09
2024-08-19T09:09
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовала с Россией 27 импортозамещающих проектов в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. "Реализация проектов по импортозамещению. С Россией согласовано 27 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 168 миллиардов российских рублей, в том числе за счет привлечения государственного российского кредита в объеме 105 миллиардов (российских - ред.) рублей", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". По словам Каранкевича, 25 проектов находятся в стадии реализации, идет освоение выделенных средств. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны также обсуждают открытие еще одной кредитной линии примерно на такую же сумму для реализации новых проектов.
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россия, минск, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Минск, Белоруссия
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовала с Россией 27 импортозамещающих проектов в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич.
"Реализация проектов по импортозамещению. С Россией согласовано 27 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 168 миллиардов российских рублей, в том числе за счет привлечения государственного российского кредита в объеме 105 миллиардов (российских - ред.) рублей", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам Каранкевича, 25 проектов находятся в стадии реализации, идет освоение выделенных средств.
В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Минск и Москва
подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны также обсуждают открытие еще одной кредитной линии примерно на такую же сумму для реализации новых проектов.