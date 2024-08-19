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Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери
Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери - РИА Новости, 19.08.2024
Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери
Жительница Омска, убившая свою новорожденную дочь, приговорена к двум годам колонии-поселении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:44
2024-08-19T14:44
2024-08-19T14:44
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ОМСК, 19 авг — РИА Новости. Жительница Омска, убившая свою новорожденную дочь, приговорена к двум годам колонии-поселении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Суд установил, что 18 декабря 2023 года 30-летняя женщина родила у себя в ванной здоровую девочку. Затем она положила ее в пакет и выкинула в мусорный контейнер на улице Малиновского в Омске. Смерть ребенка наступила от асфиксии. Первомайский районный суд Омска признал ее виновной по статье "убийство матерью новорожденного". "Вину в совершении преступления женщина признала полностью, пояснив, что третий ребенок был нежеланным, беременность она скрывала от окружающих. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселения", - сообщили в пресс-службе. У женщины осталось еще два ребенка.
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери
В Омске женщине, выбросившей новорожденную дочь в пакете, дали 2 года колонии
ОМСК, 19 авг — РИА Новости. Жительница Омска, убившая свою новорожденную дочь, приговорена к двум годам колонии-поселении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Суд установил, что 18 декабря 2023 года 30-летняя женщина родила у себя в ванной здоровую девочку. Затем она положила ее в пакет и выкинула в мусорный контейнер на улице Малиновского в Омске. Смерть ребенка наступила от асфиксии. Первомайский районный суд Омска признал ее виновной по статье "убийство матерью новорожденного".
"Вину в совершении преступления женщина признала полностью, пояснив, что третий ребенок был нежеланным, беременность она скрывала от окружающих. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселения", - сообщили в пресс-службе.
У женщины осталось еще два ребенка.