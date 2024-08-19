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Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери

Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери - РИА Новости, 19.08.2024

Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери

Жительница Омска, убившая свою новорожденную дочь, приговорена к двум годам колонии-поселении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:44

2024-08-19T14:44

2024-08-19T14:44

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 19 авг — РИА Новости. Жительница Омска, убившая свою новорожденную дочь, приговорена к двум годам колонии-поселении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Суд установил, что 18 декабря 2023 года 30-летняя женщина родила у себя в ванной здоровую девочку. Затем она положила ее в пакет и выкинула в мусорный контейнер на улице Малиновского в Омске. Смерть ребенка наступила от асфиксии. Первомайский районный суд Омска признал ее виновной по статье "убийство матерью новорожденного". "Вину в совершении преступления женщина признала полностью, пояснив, что третий ребенок был нежеланным, беременность она скрывала от окружающих. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселения", - сообщили в пресс-службе. У женщины осталось еще два ребенка.

https://ria.ru/20240315/mladenets-1933156729.html

омск

омская область

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происшествия, омск, омская область