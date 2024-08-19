https://ria.ru/20240819/preobrazhenie-1966670406.html

Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня

Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня - РИА Новости, 19.08.2024

Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня

Праздник Преображения Господня напоминает верующим, что они тоже должны стать иными, то есть духовно преобразиться, для этого нужно жить по-христиански и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:10

2024-08-19T04:10

2024-08-19T04:10

религия

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Праздник Преображения Господня напоминает верующим, что они тоже должны стать иными, то есть духовно преобразиться, для этого нужно жить по-христиански и каяться, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).В Русской православной церкви 19 августа встречают Преображение Господне. Другое название праздника – Яблочный спас - напоминает о народной традиции освящения фруктов (исторически винограда, но в наших широтах – яблок). Их в храмах окропляют святой водой, а потом читают специальную молитву. Молитва, как отмечают священники, есть "благословение", а яблоки или другая еда после этого не становится "священной" или "святой". Еду можно унести, подарить или оставить в храме.Отец Макарий напомнил слова апостола Павла, которые он обращал к одной из общин верующих: "подражайте мне, как я Христу"."В праздник Преображения Господня верующим стоит задуматься о том, что человеку надо подражать, уподобляться Христу. То есть тоже надлежит преобразиться – стать иным. Для этого нужно освободиться от того, что нам мешает быть подобными тому, кто нас создал – Богу, то есть от греха. Со времён грехопадения первых людей грех мешает нам быть такими, какими Господь нас создал. Грехопадение было искажением нашей природы, стало нашей болезнью. Значит, нужно выздороветь, лечиться и следовать указаниям нашего небесного врача – Иисуса Христа, доверить ему свою жизнь. Нужно покаяние, нужно жить по-христиански", - сказал отец Макарий.ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПреображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору. "И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам о произошедшем не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".Как отмечал в одной из проповедей известный богослов и христианский мыслитель митрополит Антоний Сурожский (Блум), эти три ученика уже в первые столетия были определены "как образы веры, надежды и любви". "Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле", - объяснял значение этого эпизода митрополит Антоний.По его словам, Церковь, все люди в ней – "в положении этих апостолов с тех пор". "Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, – это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. <…> В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы – дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи", - заключил Антоний Сурожский.

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https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

https://ria.ru/20240716/uspenie-1891559244.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, религия