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Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня - РИА Новости, 19.08.2024
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Религия
 
04:10 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/preobrazhenie-1966670406.html
Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня
Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня - РИА Новости, 19.08.2024
Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня
Праздник Преображения Господня напоминает верующим, что они тоже должны стать иными, то есть духовно преобразиться, для этого нужно жить по-христиански и... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T04:10
2024-08-19T04:10
религия
иисус христос
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Праздник Преображения Господня напоминает верующим, что они тоже должны стать иными, то есть духовно преобразиться, для этого нужно жить по-христиански и каяться, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).В Русской православной церкви 19 августа встречают Преображение Господне. Другое название праздника – Яблочный спас - напоминает о народной традиции освящения фруктов (исторически винограда, но в наших широтах – яблок). Их в храмах окропляют святой водой, а потом читают специальную молитву. Молитва, как отмечают священники, есть "благословение", а яблоки или другая еда после этого не становится "священной" или "святой". Еду можно унести, подарить или оставить в храме.Отец Макарий напомнил слова апостола Павла, которые он обращал к одной из общин верующих: "подражайте мне, как я Христу"."В праздник Преображения Господня верующим стоит задуматься о том, что человеку надо подражать, уподобляться Христу. То есть тоже надлежит преобразиться – стать иным. Для этого нужно освободиться от того, что нам мешает быть подобными тому, кто нас создал – Богу, то есть от греха. Со времён грехопадения первых людей грех мешает нам быть такими, какими Господь нас создал. Грехопадение было искажением нашей природы, стало нашей болезнью. Значит, нужно выздороветь, лечиться и следовать указаниям нашего небесного врача – Иисуса Христа, доверить ему свою жизнь. Нужно покаяние, нужно жить по-христиански", - сказал отец Макарий.ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПреображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору. "И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам о произошедшем не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".Как отмечал в одной из проповедей известный богослов и христианский мыслитель митрополит Антоний Сурожский (Блум), эти три ученика уже в первые столетия были определены "как образы веры, надежды и любви". "Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле", - объяснял значение этого эпизода митрополит Антоний.По его словам, Церковь, все люди в ней – "в положении этих апостолов с тех пор". "Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, – это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. &lt;…&gt; В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы – дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи", - заключил Антоний Сурожский.
https://ria.ru/20240716/preobrazhenie-1890633037.html
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иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, о чем напоминает праздник Преображения Господня

Иеромонах Макарий (Маркиш): Преображение напоминает о духовном изменении

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска
Верующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Праздник Преображения Господня напоминает верующим, что они тоже должны стать иными, то есть духовно преобразиться, для этого нужно жить по-христиански и каяться, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
В Русской православной церкви 19 августа встречают Преображение Господне. Другое название праздника – Яблочный спас - напоминает о народной традиции освящения фруктов (исторически винограда, но в наших широтах – яблок). Их в храмах окропляют святой водой, а потом читают специальную молитву. Молитва, как отмечают священники, есть "благословение", а яблоки или другая еда после этого не становится "священной" или "святой". Еду можно унести, подарить или оставить в храме.
Икона Преображение Господне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Преображение Господне: история и традиции праздника
16 июля, 17:49
Отец Макарий напомнил слова апостола Павла, которые он обращал к одной из общин верующих: "подражайте мне, как я Христу".
"В праздник Преображения Господня верующим стоит задуматься о том, что человеку надо подражать, уподобляться Христу. То есть тоже надлежит преобразиться – стать иным. Для этого нужно освободиться от того, что нам мешает быть подобными тому, кто нас создал – Богу, то есть от греха. Со времён грехопадения первых людей грех мешает нам быть такими, какими Господь нас создал. Грехопадение было искажением нашей природы, стало нашей болезнью. Значит, нужно выздороветь, лечиться и следовать указаниям нашего небесного врача – Иисуса Христа, доверить ему свою жизнь. Нужно покаяние, нужно жить по-христиански", - сказал отец Макарий.
Верующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Яблочный спас в 2024: история и традиции праздника
Вчера, 17:42
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Преображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору. "И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам о произошедшем не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".
Освящение яблок и других плодов в храме Казанской иконы Богоматери в Коломенском - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Православный календарь на август 2024: праздники и традиции
15 июля, 16:35
Как отмечал в одной из проповедей известный богослов и христианский мыслитель митрополит Антоний Сурожский (Блум), эти три ученика уже в первые столетия были определены "как образы веры, надежды и любви". "Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле", - объяснял значение этого эпизода митрополит Антоний.
Икона Успение - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Успение Богородицы в 2024 году: история и традиции праздника
16 июля, 17:54
По его словам, Церковь, все люди в ней – "в положении этих апостолов с тех пор". "Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, – это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. <…> В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы – дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи", - заключил Антоний Сурожский.
Праздник Преображения Господня - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре
14 августа, 03:22
 
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