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В России за сутки потушили 37 природных пожаров
В России за сутки потушили 37 природных пожаров - РИА Новости, 19.08.2024
В России за сутки потушили 37 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 6843 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:42
2024-08-19T08:42
2024-08-19T08:42
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 6843 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.08.2024 года в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 843 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 191 лесных пожара на площади 426 173 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 58 пожара на 339 971 гектарах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 37 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 37 природных пожаров на 6843 гектарах
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 6843 гектаров, сообщила Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.08.2024 года в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 843 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи понедельника на территории РФ было 191 лесных пожара на площади 426 173 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 58 пожара на 339 971 гектарах.