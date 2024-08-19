https://ria.ru/20240819/pozhary-1966974291.html

В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров

В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров - РИА Новости, 19.08.2024

В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров

Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:53

2024-08-19T07:53

2024-08-19T07:53

природные пожары в россии

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера, сообщает оперштаб республики. "Ликвидированы 26 лесных пожаров общей площадью 37,72 тысячи гектаров на территории Вилюйского, Горного, Олекминского, Абыйского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Сунтарского районов", – сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. Локализованы 15 лесных пожаров общей площадью свыше 45 тысяч гектаров. За выходные на землях лесного фонда в ходе авиакосмического мониторинга обнаружено 13 лесных пожаров. На тушении задействованы 1 602 человека и 141 единица техники. По состоянию на утро 19 августа в Якутии действуют 68 лесных пожаров на территории 12 муниципальных образований. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии потушили 940 пожаров площадью свыше 2,7 миллиона гектаров, уточнил Коноплев. В республике продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. Режим ЧС муниципального характера действует в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Сунтарском и Олекминском районах.

https://ria.ru/20240818/pozhar-1966951469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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природные пожары в россии, происшествия