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В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров - РИА Новости, 19.08.2024
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07:53 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pozhary-1966974291.html
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров - РИА Новости, 19.08.2024
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров
Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:53
2024-08-19T07:53
природные пожары в россии
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера, сообщает оперштаб республики. "Ликвидированы 26 лесных пожаров общей площадью 37,72 тысячи гектаров на территории Вилюйского, Горного, Олекминского, Абыйского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Сунтарского районов", – сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. Локализованы 15 лесных пожаров общей площадью свыше 45 тысяч гектаров. За выходные на землях лесного фонда в ходе авиакосмического мониторинга обнаружено 13 лесных пожаров. На тушении задействованы 1 602 человека и 141 единица техники. По состоянию на утро 19 августа в Якутии действуют 68 лесных пожаров на территории 12 муниципальных образований. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии потушили 940 пожаров площадью свыше 2,7 миллиона гектаров, уточнил Коноплев. В республике продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. Режим ЧС муниципального характера действует в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Сунтарском и Олекминском районах.
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природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров

Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпасатель устраняет последствия лесного пожара
Спасатель устраняет последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Спасатель устраняет последствия лесного пожара. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера, сообщает оперштаб республики.
"Ликвидированы 26 лесных пожаров общей площадью 37,72 тысячи гектаров на территории Вилюйского, Горного, Олекминского, Абыйского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Сунтарского районов", – сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.
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Локализованы 15 лесных пожаров общей площадью свыше 45 тысяч гектаров. За выходные на землях лесного фонда в ходе авиакосмического мониторинга обнаружено 13 лесных пожаров. На тушении задействованы 1 602 человека и 141 единица техники.
По состоянию на утро 19 августа в Якутии действуют 68 лесных пожаров на территории 12 муниципальных образований. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии потушили 940 пожаров площадью свыше 2,7 миллиона гектаров, уточнил Коноплев.
В республике продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. Режим ЧС муниципального характера действует в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Сунтарском и Олекминском районах.
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