https://ria.ru/20240819/pozhary-1966974291.html
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров - РИА Новости, 19.08.2024
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров
Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:53
2024-08-19T07:53
2024-08-19T07:53
природные пожары в россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959179513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_574d3d1830ab1e3a65f85273cfc79e26.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера, сообщает оперштаб республики. "Ликвидированы 26 лесных пожаров общей площадью 37,72 тысячи гектаров на территории Вилюйского, Горного, Олекминского, Абыйского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Сунтарского районов", – сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. Локализованы 15 лесных пожаров общей площадью свыше 45 тысяч гектаров. За выходные на землях лесного фонда в ходе авиакосмического мониторинга обнаружено 13 лесных пожаров. На тушении задействованы 1 602 человека и 141 единица техники. По состоянию на утро 19 августа в Якутии действуют 68 лесных пожаров на территории 12 муниципальных образований. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии потушили 940 пожаров площадью свыше 2,7 миллиона гектаров, уточнил Коноплев. В республике продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. Режим ЧС муниципального характера действует в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Сунтарском и Олекминском районах.
https://ria.ru/20240818/pozhar-1966951469.html
https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959179513_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b644e75ec374593ac52ee05588257ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Якутии за выходные ликвидировали более 20 лесных пожаров
Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости.
Пожарные за минувшие выходные ликвидировали 26 лесных пожаров в Якутии, где действуют режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера, сообщает
оперштаб республики.
"Ликвидированы 26 лесных пожаров общей площадью 37,72 тысячи гектаров на территории Вилюйского, Горного, Олекминского, Абыйского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Сунтарского районов", – сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.
Локализованы 15 лесных пожаров общей площадью свыше 45 тысяч гектаров. За выходные на землях лесного фонда в ходе авиакосмического мониторинга обнаружено 13 лесных пожаров. На тушении задействованы 1 602 человека и 141 единица техники.
По состоянию на утро 19 августа в Якутии действуют 68 лесных пожаров на территории 12 муниципальных образований. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии потушили 940 пожаров площадью свыше 2,7 миллиона гектаров, уточнил Коноплев.
В республике продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. Режим ЧС муниципального характера действует в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Сунтарском и Олекминском районах
.