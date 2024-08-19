https://ria.ru/20240819/pozhar-1967197298.html
На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук
На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук - РИА Новости, 19.08.2024
На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук
Пожар на горе Машук на Ставрополье полностью ликвидирован на площади в 500 кв.м, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:18
2024-08-19T22:18
2024-08-19T22:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Пожар на горе Машук на Ставрополье полностью ликвидирован на площади в 500 кв.м, сообщает ГУ МЧС региона. Ранее сообщалось, что сухая растительность загорелась на горе Машук в Ставропольском крае, огонь, по предварительным данным, охватил 500 квадратных метров. "21:56 мск понедельника, полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край, Происшествия
На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук
ГУ МЧС РФ: на Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук