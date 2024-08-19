https://ria.ru/20240819/pozhar-1967197298.html

На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук

На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук - РИА Новости, 19.08.2024

На Ставрополье полностью потушили пожар на горе Машук

Пожар на горе Машук на Ставрополье полностью ликвидирован на площади в 500 кв.м, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:18

2024-08-19T22:18

2024-08-19T22:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Пожар на горе Машук на Ставрополье полностью ликвидирован на площади в 500 кв.м, сообщает ГУ МЧС региона. Ранее сообщалось, что сухая растительность загорелась на горе Машук в Ставропольском крае, огонь, по предварительным данным, охватил 500 квадратных метров. "21:56 мск понедельника, полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html

ставропольский край

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия