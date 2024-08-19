https://ria.ru/20240819/pozhar-1967196999.html

В Крыму потушили открытое горение сухой растительности

В Крыму потушили открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 19.08.2024

В Крыму потушили открытое горение сухой растительности

Открытое горение сухой растительности в Кировском районе Крыма ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:13

2024-08-19T22:13

2024-08-19T22:16

природные пожары в россии

ми-8 амтш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кировский район

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение сухой растительности в Кировском районе Крыма ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности в Кировском районе Крыма, пожар локализовали на 20 гектарах. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. В тушении принимал участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению были привлечены более 120 человек и 32 единицы техники. "Открытое горение сухой растительности в Крыму ликвидировано", - говорится в сообщении.

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кировский район

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природные пожары в россии, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировский район, происшествия, россия