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В Крыму потушили открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 19.08.2024
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22:13 19.08.2024 (обновлено: 22:16 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967196999.html
В Крыму потушили открытое горение сухой растительности
В Крыму потушили открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 19.08.2024
В Крыму потушили открытое горение сухой растительности
Открытое горение сухой растительности в Кировском районе Крыма ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:13
2024-08-19T22:16
природные пожары в россии
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировский район
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение сухой растительности в Кировском районе Крыма ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности в Кировском районе Крыма, пожар локализовали на 20 гектарах. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. В тушении принимал участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению были привлечены более 120 человек и 32 единицы техники. "Открытое горение сухой растительности в Крыму ликвидировано", - говорится в сообщении.
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кировский район
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природные пожары в россии, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировский район, происшествия, россия
Природные пожары в России, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кировский район, Происшествия, Россия
В Крыму потушили открытое горение сухой растительности

МЧС РФ: в Крыму потушили открытое горение сухой растительности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение сухой растительности в Кировском районе Крыма ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности в Кировском районе Крыма, пожар локализовали на 20 гектарах. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. В тушении принимал участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению были привлечены более 120 человек и 32 единицы техники.
"Открытое горение сухой растительности в Крыму ликвидировано", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Природные пожары в РоссииМи-8 АМТШМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировский районПроисшествияРоссия
 
 
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