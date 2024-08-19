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В Пятигорске загорелась сухая растительность
В Пятигорске загорелась сухая растительность - РИА Новости, 19.08.2024
В Пятигорске загорелась сухая растительность
Сухая растительность загорелась на горе Машук в Ставропольском крае, огонь, по предварительным данным, охватил 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:52
2024-08-19T21:52
2024-08-19T21:52
ставропольский край
пятигорск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на горе Машук в Ставропольском крае, огонь, по предварительным данным, охватил 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС региона. По данным службы, в городе Пятигорск горит западный склон горы Машук. "Город Пятигорск, западный склон горы Машук, горение сухой растительности, по предварительной информации, на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в свою очередь сообщил, что на месте работают пожарные, сил и средств хватает.
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ставропольский край
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ставропольский край, пятигорск, происшествия
Ставропольский край, Пятигорск, Происшествия
В Пятигорске загорелась сухая растительность
ГУМЧС РФ: на горе Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность