https://ria.ru/20240819/pozhar-1967191130.html
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 19.08.2024
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома
В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:06
2024-08-19T21:06
2024-08-19T21:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк
пролетарский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости. Пожар возник в Пролетарском районе города в доме по улице Дудинской, огонь охватил всю кровлю здания и часть квартир на пятом и четвертом этажах. По меньшей мере пять пожарных расчетов МЧС прибыли на место пожара. В данный момент основные очаги уже ликвидированы, а жильцы дома эвакуированы. По словам очевидцев, произошел бытовой пожар, который предположительно начался на крыше дома. "Приехали, горела крыша, уже пошло на эти квартиры, этажи. Те, кто уже стояли на улице, сказали, что начала гореть крыша", - рассказала агентству жительница дома Аза. Она также сообщила, что один сотрудников МЧС помог ей вынести из горящего дома ее кошку и документы. "Мы забирали документы и забрали котенка. Большое спасибо ему (пожарному), что он меня провел туда, иначе было бы жалко", - поделилась хозяйка пострадавшей квартиры. Жильцы дома также отмечают, что пострадавших людей при пожаре не оказалось.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967189899.html
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html
донецк
пролетарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк, пролетарский район, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецк, Пролетарский район, Происшествия
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома
В Пролетарском районе Донецка при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар возник в Пролетарском районе
города в доме по улице Дудинской, огонь охватил всю кровлю здания и часть квартир на пятом и четвертом этажах. По меньшей мере пять пожарных расчетов МЧС
прибыли на место пожара. В данный момент основные очаги уже ликвидированы, а жильцы дома эвакуированы.
По словам очевидцев, произошел бытовой пожар, который предположительно начался на крыше дома.
"Приехали, горела крыша, уже пошло на эти квартиры, этажи. Те, кто уже стояли на улице, сказали, что начала гореть крыша", - рассказала агентству жительница дома Аза. Она также сообщила, что один сотрудников МЧС помог ей вынести из горящего дома ее кошку и документы.
"Мы забирали документы и забрали котенка. Большое спасибо ему (пожарному), что он меня провел туда, иначе было бы жалко", - поделилась хозяйка пострадавшей квартиры.
Жильцы дома также отмечают, что пострадавших людей при пожаре не оказалось.