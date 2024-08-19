Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967191130.html
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 19.08.2024
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома
В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:06
2024-08-19T21:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк
пролетарский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости. Пожар возник в Пролетарском районе города в доме по улице Дудинской, огонь охватил всю кровлю здания и часть квартир на пятом и четвертом этажах. По меньшей мере пять пожарных расчетов МЧС прибыли на место пожара. В данный момент основные очаги уже ликвидированы, а жильцы дома эвакуированы. По словам очевидцев, произошел бытовой пожар, который предположительно начался на крыше дома. "Приехали, горела крыша, уже пошло на эти квартиры, этажи. Те, кто уже стояли на улице, сказали, что начала гореть крыша", - рассказала агентству жительница дома Аза. Она также сообщила, что один сотрудников МЧС помог ей вынести из горящего дома ее кошку и документы. "Мы забирали документы и забрали котенка. Большое спасибо ему (пожарному), что он меня провел туда, иначе было бы жалко", - поделилась хозяйка пострадавшей квартиры. Жильцы дома также отмечают, что пострадавших людей при пожаре не оказалось.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967189899.html
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html
донецк
пролетарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк, пролетарский район, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецк, Пролетарский район, Происшествия
В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома

В Пролетарском районе Донецка при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар возник в Пролетарском районе города в доме по улице Дудинской, огонь охватил всю кровлю здания и часть квартир на пятом и четвертом этажах. По меньшей мере пять пожарных расчетов МЧС прибыли на место пожара. В данный момент основные очаги уже ликвидированы, а жильцы дома эвакуированы.
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали
Вчера, 21:02
По словам очевидцев, произошел бытовой пожар, который предположительно начался на крыше дома.
"Приехали, горела крыша, уже пошло на эти квартиры, этажи. Те, кто уже стояли на улице, сказали, что начала гореть крыша", - рассказала агентству жительница дома Аза. Она также сообщила, что один сотрудников МЧС помог ей вынести из горящего дома ее кошку и документы.
"Мы забирали документы и забрали котенка. Большое спасибо ему (пожарному), что он меня провел туда, иначе было бы жалко", - поделилась хозяйка пострадавшей квартиры.
Жильцы дома также отмечают, что пострадавших людей при пожаре не оказалось.
Пожар на месте разгерметизации газопровода в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе
Вчера, 18:19
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДонецкПролетарский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала