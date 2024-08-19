https://ria.ru/20240819/pozhar-1967191130.html

В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома

В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 19.08.2024

В Донецке при пожаре сгорела кровля пятиэтажного дома

В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:06

2024-08-19T21:06

2024-08-19T21:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецк

пролетарский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. В Донецке в результате пожара сгорела кровля пятиэтажного дома, передает корреспондент РИА Новости. Пожар возник в Пролетарском районе города в доме по улице Дудинской, огонь охватил всю кровлю здания и часть квартир на пятом и четвертом этажах. По меньшей мере пять пожарных расчетов МЧС прибыли на место пожара. В данный момент основные очаги уже ликвидированы, а жильцы дома эвакуированы. По словам очевидцев, произошел бытовой пожар, который предположительно начался на крыше дома. "Приехали, горела крыша, уже пошло на эти квартиры, этажи. Те, кто уже стояли на улице, сказали, что начала гореть крыша", - рассказала агентству жительница дома Аза. Она также сообщила, что один сотрудников МЧС помог ей вынести из горящего дома ее кошку и документы. "Мы забирали документы и забрали котенка. Большое спасибо ему (пожарному), что он меня провел туда, иначе было бы жалко", - поделилась хозяйка пострадавшей квартиры. Жильцы дома также отмечают, что пострадавших людей при пожаре не оказалось.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967189899.html

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донецк

пролетарский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк, пролетарский район, происшествия