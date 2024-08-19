https://ria.ru/20240819/pozhar-1967189899.html

В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали

В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали - РИА Новости, 19.08.2024

В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали

Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:02

2024-08-19T21:02

2024-08-19T21:02

кировский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в Кировском районе. Распространению огня способствовала сухая жаркая погода... Пожар локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению привлечены более 120 человек и 32 единицы техники. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html

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кировский район

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