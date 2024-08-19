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В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали - РИА Новости, 19.08.2024
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21:02 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967189899.html
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали - РИА Новости, 19.08.2024
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали
Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:02
2024-08-19T21:02
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в Кировском районе. Распространению огня способствовала сухая жаркая погода... Пожар локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению привлечены более 120 человек и 32 единицы техники. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html
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кировский район
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кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия
Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Происшествия
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали

МЧС: в Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали на 20 гектарах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в Кировском районе. Распространению огня способствовала сухая жаркая погода... Пожар локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в тушении принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению привлечены более 120 человек и 32 единицы техники.
Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп.
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Кировский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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