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В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали - РИА Новости, 19.08.2024
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали
Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:02
2024-08-19T21:02
2024-08-19T21:02
кировский район
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности произошло в Кировском районе в Крыму, пожар локализован на 20 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в Кировском районе. Распространению огня способствовала сухая жаркая погода... Пожар локализован на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению привлечены более 120 человек и 32 единицы техники. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп.
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кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия
Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Происшествия
В Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали
МЧС: в Крыму загорелась сухая растительность, пожар локализовали на 20 гектарах