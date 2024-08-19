https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html

В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе

В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе - РИА Новости, 19.08.2024

В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе

Пожар в Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:19

2024-08-19T18:19

2024-08-19T18:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стерлитамак

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар в Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжёлом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации."Пожар в Стерлитамаке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967085935.html

стерлитамак

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамак, россия, происшествия