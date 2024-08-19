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В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе - РИА Новости, 19.08.2024
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18:19 19.08.2024 (обновлено: 18:21 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html
В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе
В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе - РИА Новости, 19.08.2024
В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе
Пожар в Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:19
2024-08-19T18:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стерлитамак
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар в Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжёлом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации."Пожар в Стерлитамаке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамак, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стерлитамак, Россия, Происшествия
В Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе

МЧС РФ: в Стерлитамаке полностью потушили пожар на газопроводе

© Фото : МЧС РоссииПожар на месте разгерметизации газопровода в Стерлитамаке
Пожар на месте разгерметизации газопровода в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на месте разгерметизации газопровода в Стерлитамаке
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар в Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжёлом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации.
"Пожар в Стерлитамаке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтерлитамакРоссияПроисшествия
 
 
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