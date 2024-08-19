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В Стерлитамаке потушили открытый огонь на газопроводе
В Стерлитамаке потушили открытый огонь на газопроводе - РИА Новости, 19.08.2024
В Стерлитамаке потушили открытый огонь на газопроводе
Открытое горение на газопроводе в Стерлитамаке ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:38
2024-08-19T16:38
2024-08-19T16:44
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение на газопроводе в Стерлитамаке ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжёлом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации."Открытое горение в Стерлитамаке ликвидировано", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамак, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стерлитамак, Россия, Происшествия
В Стерлитамаке потушили открытый огонь на газопроводе
МЧС РФ: в Стерлитамаке потушили открытый огонь на газопроводе